Заработал самый короткий интернет-маршрут между Европой и Азией: «Ростелеком» запустил трансъевразийскую ВОЛС TEA NEXT

«Ростелеком» сообщил о завершении крупнейшего инфраструктурного проекта в телекоммуникационной отрасли России, в рамках которого была построена и введена в эксплуатацию трансъевразийская волоконно-оптическая линия связи Transit Europe-Asia (TEA) Next протяжённостью 7,6 тыс. км.

Работы над проектом стартовали летом 2020 года, его реализацией занималась компания «Атлас» (акционеры — «Ростелеком» и «Альфа-Банк»). Линия протянулась через 22 региона РФ и соединила западные и восточные рубежи страны с привязками к крупнейшим городам и выходами на границы с Монголией и Китаем. Объём инвестиций в проект составил 28,1 млрд руб.

Ёмкость TEA Next составляет 96 тёмных волокон, доступных для аренды международными и российскими операторами. При строительстве ВОЛС применялся кабель с оптическими волокнами типа G.654, поддерживающими технологии спектрального уплотнения DWDM. Пиковая пропускная способность канала достигает 1 Пбит/с, что в несколько раз превышает показатели крупнейших морских систем. Задержка (Round Trip Delay, RTD) по маршруту Москва — Кяхта составляет не более 65 мс (в два и более раза меньше, чем у подводных оптических магистралей), проектный срок службы кабеля — не менее 25 лет. При реализации проекта использовались компоненты российского производства, что стимулировало отечественных производителей кабельной продукции и телекоммуникационного оборудования.

Первыми заказчиками на аренду мощностей новой линии стали российские операторы связи. Высокий интерес к проекту проявляют операторы Китая, Монголии и стран СНГ, а также глобальные ОТТ-компании.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: