Firebird AI построит в Казахстане ИИ ЦОД мощностью 480 МВт в рамках проекта Data Center Valley

Компании Boosteroid, Gaw Capital и Firebird AI подписали предварительные соглашения о строительстве в Казахстане дата-центров мощностью 480 МВт. Речь идёт о второй фазе проекта строительства «Долины ЦОД» — т.н. Data Center Valley, сообщает Datacenter Dynamics.

Data Center Valley позиционируется как «технологический и крупный экономический проект», который обеспечит в Павлодарской области Казахстана до 1 ГВт мощностей ЦОД к 2029 году. Реализация первого этапа проекта уже идёт. В его рамках предполагается построить три ЦОД совокупной мощностью 304 МВт. Согласно отчёту о ходе реализации проекта, работы на площадке первого ЦОД мощностью 68 МВт перешли от подготовки строительства к закладке фундаментов, инфраструктурных объектов и административного здания. Ввод в эксплуатацию запланирован на II квартал 2027 года.

Одновременно строится второй ЦОД Firebird AI мощностью 164 МВт. Земляные работы выполнены на 70 %, далее предполагается наращивать вычислительные мощности и строить энергетическую инфраструктуру. Завершение работ и запуск объекта запланированы на III квартал 2027 года. Третий ЦОД, мощностью 72 МВт, должны ввести в эксплуатацию в IV квартале 2027 года.

В ходе второй фазы реализации проекта — с участием Gaw, Boosteroid и Firebird AI — предполагается построить ЦОД мощностью 480 МВт, с возможностью расширения до 620 МВт. По данным пресс-службы премьер-министра Казахстана, ведутся переговоры с компаниями Aleria, Energy Capital Global и China Energy о строительстве объектов ещё на 240 МВт, с возможностью расширения до 420 МВт. Кроме того, ведутся переговоры о реализации третьей фазы проекта.

Компания Boosteroid известна благодаря облачным игровым сервисам. В ноябре 2025 года DL Invest Group и Boosteroid создали совместное предприятие с намерением построить в Европе 12 дата-центров гиперскейл-уровня, первый из которых разместят в Бельско-Бяла (Bielsko-Biała) в Польше. Мощность этого объекта составит до 300 МВт. Ранее в текущем году компания совместно с DL Invest Group подписала инфраструктурное соглашение с Argentum AI на $2,5 млрд, последняя намерена размещать ИИ-ускорители на объектах этих компаний.

Firebird AI представляет собой облачный стартап. В августе 2026 года компания запустила ИИ ЦОД в Армении, крупнейший объект такого рода на Кавказе. По данным компании, совокупная мощность этого дата-центра к концу 2027 года составит 300 МВт. Строительство предусмотрено на платформе NVIDIA DSX. Всего предполагается использовать более 70 тыс. ускорителей NVIDIA Vera Rubin, а также Blackwell.

Гонконгская Gaw Capital представляет собой частную инвестиционную компанию, особое внимание уделяющую рынкам недвижимости, в том числе дата-центрам, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Казахстан относится к Центральной Азии и не считается крупным рынком ЦОД. Сегодня, по данным DataCenterMap, на его территории работают всего 19 дата-центров. В настоящее время Akashi строит в стране ЦОД мощностью 100 МВт. Китайская Maase изучает возможность возведения в Казахстане собственных объектов, а Veon начала строить дата-центр в декабре 2025 года.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: