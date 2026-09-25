Akashi Data Center собралась построить в Казахстане ЦОД мощностью 100 МВт

Компания Akashi Data Center, занимающаяся реализацией проекта ЦОД мощностью 100 МВт, поделилась подробностями нового проекта. Инвестиции составят $354 млн, из них $230 млн планируют получить от Евразийского банка развития, сообщает «Курсив». Общая инфраструктура составит до 4224 серверных стоек на площади порядка 55 тыс. м², здания разместят на территории более 11 га.

По словам инициаторов проекта, речь идёт о крупнейшем в Казахстане частном дата-центре. Строительство начато ещё два года назад. После завершения строительства компания может рассчитывать на клиентов из Китая, США и Европы. При этом 15 % клиентов компании — из Казахстана.

Это первый и крупнейший ЦОД уровня Tier IV на территории Евразийского экономического союза и СНГ. К кампусу будет подведена линия электропередачи с подстанцией на 110 кВ, ИБП Huawei обеспечат работу в течение 10 минут, после чего заработают дизельные генераторы Mitsubishi с резервом горючего на 12 часов. Кампус будет включать четыре здания ЦОД и административно-бытовой комплекс.

Для объекта предусмотрены пять защитных периметров, будет обеспечено ИИ-видеонаблюдение и СКУД с биометрией. В число партнёров входят China Mobile, TSARKA и правительство Казахстана. Потенциальными клиентами названы представители финтех-отрасли, банков, а также компании государственного и телекоммуникационного секторов, облачные компании и гиперскейлеры, а также бизнесы из сферы ИИ, машинного обучения и HPC.

Инициаторы проекта намерены предлагать дополнительные сервисы, включая монтаж и подключение оборудования, кабельную разводку, подключение к любым доступным операторам связи, удалённый мониторинг, GPU-as-a-Service и др.

Первый ЦОД кампуса планируется ввести в эксплуатацию во II квартале 2027 года, его мощность составит 5,3 МВт IT-нагрузки. Всего планируется 8 машинных залов — до 1056 стоек по 5 кВт в каждом, при необходимости обещано обеспечить по 10–15 кВт на стойку. Во втором и третьем ЦОД предполагается обеспечить 15–30 кВт на стойку, по 12 МВт IT-нагрузки на каждое новое здание. Четвёртое изначально будет оптимизировано под ИИ-инфраструктуру и обеспечит 45–50 МВт. В последнем случае предусмотрено прямое жидкостное охлаждение чипов. Объект рассчитан на перепады температуры, характерные для Астаны, — от −41,8 °C до +40 °C. Подчёркивается, что 7–8 месяцев в году благодаря климатическим условиям можно использовать фрикулинг.

После завершения строительства ЦОД испытают при различных сценариях использования, с имитацией аварий, отказов и др. Объект строится по распределённой схеме резервирования 5/4 N. На ЦОД-1 будет 10 дизель-генераторов по 1,45 МВт.

В первых трёх зданиях ЦОД воздух температурой 20–30 °C будут выводить для охлаждения до 7 °C с последующей подачей обратно, в ЦОД-4 предполагается использование СЖО: жидкость температурой порядка 60 °C будет использоваться для отопления зданий кампуса в закрытом контуре.

Как заявляют в компании, на 2025 год рынок Казахстана составлял 4 тыс. стоек, новый кампус позволит удвоить его, причём местного спроса для освоения мощностей недостаточно и придётся привлекать зарубежных клиентов. По имеющимся данным, уже удалось договориться об использовании мощностей выше проектной мощности ЦОД-1, с «пайплайном» порядка 10,3 МВт. Подчёркивается, что речь идёт о единственном ЦОД уровня Tier IV в Центральной Азии. После запуска всех ЦОД кампуса выручка в 2029 году должна составить $93 млн ежегодно.

В число пяти якорных клиентов вошли телекоммуникационные и облачные компании, а также неназванный CDN-бизнес. Предварительное бронирование стоек в строящемся ЦОД осуществляется с 2026 года, для гарантии доступа необходимо внести депозит.

В Akashi Data Center утверждают, что интерес к ЦОД в Астане уже проявили 4,5 тыс. компаний из шести «целевых» стран — самого Казахстана, России, Китая, Узбекистана, арабских стран и др. Общий спрос при этом потенциально оценивается в 1,3 ГВт. Akashi Data Center рассчитывает в итоге привлечь порядка 140 компаний. Имеются предварительные данные о 112 потенциальных клиентах, как крупных, так и средних и малых; последние способны забронировать 1–50 стоек.

Потенциальных крупных клиентов — 23, на каждого придётся более 200 стоек, цены для таких клиентов будут самыми привлекательными.

ЦОД-1 должен приносить по $2,7 млн выручки ежегодно (за счёт 40 компаний из 12 стран). Более 20 компаний уже подписали меморандумы и направили письма о намерениях. В числе прочих названа российская CDN Video, желающая размещать свои мощности в Казахстане. Ведутся переговоры с Cloud Sigma (до 1,8 МВт в новом ЦОД), в число клиентов может войти и «Яндекс». Около 34 % мощностей ЦОД-1 может прийтись на компании из Казахстана.

Это не единственный крупномасштабный проект в стране. Так, в июле сообщалось, что в Экибастузе (Павлодарская область) построят «Долину ЦОД» с питанием от угольных электростанций — она уже привлекла крупных международных клиентов вроде Amazon и G42.

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