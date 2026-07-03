Казахстанская «Долина ЦОД» привлекла Amazon и G42

По словам президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в строящейся в стране «Долины ЦОД» уже начали занимать места гиганты IT-отрасли. В том числе речь идёт о лидерах вроде Amazon и G42, сообщает «Интерфакс». По словам Токаева, «Долина ЦОД» должна стать краеугольным камнем цифровой экономики Казахстана и привлечь в страну иностранный капитал и техногигантов.

Проект реализуется в Экибастузе. Речь идёт, как сообщается, о крупнейшем в Центральной Азии кампусе, для которого выделены 1,4 тыс. га, с потенциалом мощности до 1 ГВт и потенциалом заключения соглашений до $10 млрд. Проект реализуется совместно с американской Firebird, в свою очередь, очень тесно взаимодействующей с NVIDIA. Согласно плану, проект обеспечит не менее $3 млрд экспортной выручки ежегодно.

В январе этого года сообщалось, что Правительство Казахстана при содействии акимата Павлодарской области построит в Экибастузе «Долину ЦОД», энергоснабжение которых будет осуществляться за счёт местного угля. Сообщалось, что для участников проектов предполагаются налоговые льготы по принципам, характерным для специальных экономических зон (СЭЗ). В 2025 году Akashi Data Center и China Mobile заявили о постройке в Астане нового ЦОД, который тоже назван самым большим в Центральной Азии. В 2025 году в Алматы и Астане введены в эксплуатацию два новых ЦОД мощностью 7,4 МВт, в 2026 году планируется запуск ещё трех ЦОД мощностью 12,9 МВт.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: