Firebird готовится превратить Армению в американский ИИ-хаб

Армения активно стремится превратиться в один из ключевых ИИ-хабов для американской инфраструктуры. В августе стартап Firebird из Сан-Франциско запустил в стране ИИ ЦОД на 15 МВт, который к концу следующего года должен вырасти до 70 тыс. передовых ускорителей и 300 МВт мощности. 20 % вычислительных возможностей зарезервировали для местных пользователей, остальное достанется иностранным компаниям, включая американские, например, Perplexity AI, сообщает Bloomberg.

Комплекс расположен в городе Раздане в 45 км от Еревана и готовится стать крупнейшим вычислительным кластером в регионе и одним из крупнейших в Европе. Компания расширяет присутствие на юге Кавказа и в Центральной Азии — в этих регионах крупные структуры конкурируют за создание экономического коридора в обход России связывающего Европу и Китай.

По некоторым данным, сделка с участием чипов NVIDIA продемонстрировала нестандартный подход Трампа к переговорному процессу с манипуляциями разрешениями на экспорт ИИ-технологий. С одной стороны, администрация Трампа пользуется ограничениями, введёнными ещё при Байдене, c другой — и критикует их, и проявляет гибкость в данной сфере для достижения политических целей.

NVIDIA в феврале 2022 года перевела часть разработчиков из Москвы в офис в Ереване. В октябре 2022 года администрация Байдена фактически запретила КНР и России покупать передовые ИИ-чипы на основе американских технологий. Вашингтон был обеспокоен тем, что Россия сможет получать через эту страну американские комплектующие и оборудование, и вскоре начал требовать специальные экспортные лицензии для поставок ИИ-ускорителей в Армению и более 40 других стран. Даже на получение 64-х NVIDIA H100 в те времена ушло более года. Сейчас же помимо Firebird свой проект реализует Eleveight AI.

Для крупных ЦОД разрешения США необходимы до сих пор. Хотя Трамп смягчил экспортную политику в этой сфере, введённые в 2023 году правила в значительной степени сохраняются, пока ведётся разработка новой системы глобального регулирования экспорта. Например, ОАЭ и Саудовская Аравия не могли получить лицензии на покупку чипов, пока не согласились на правила, прямо ограничивающие доступ к этим технологиям Китая.

Firebird и её партнёры запросили разрешение на покупку ускорителей NVIDIA в начале 2025 года, до официального начала работы компании через несколько месяцев. Первая партия была получена в августе 2025 года. В конце 2025 года появилась информация, что США одобрили экспорт передовых ИИ-чипов в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Армению. Firebird уже получила разрешение на поставку более чем вдвое большего количества ускорителей, чем намного более богатая Humain. Однако существенная разница в том, что на Ближнем Востоке большая часть чипов будет использоваться для внутренних нужд, а не для обслуживания американских компаний.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: