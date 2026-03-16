Власти США отозвали законопроект, запрещавший экспорт ИИ-чипов без прямого разрешения американских властей

Министерство торговли США отозвало законопроект, ограничивавший новый порядок экспорта ИИ-чипов в любую точку мира без разрешения американских властей. Электронное уведомление об этом появилось на одном из правительственных сайтов, сообщает Bloomberg.

В прошлую пятницу на сайте Административно-бюджетного управления США (OMB) появилась информация о том, что межведомственная экспертиза документа завершена и документ отозван. При этом никаких других деталей не раскрывается.

Представитель администрации президента США Дональда Трампа (Donald Trump) заявил, что документ действительно представлял собой лишь проект, и все дискуссии, касавшиеся его применения, носили предварительный характер.

Информация о возможном принятии нового закона появилась в начале марта. Новые правила, если бы были приняты, обязывали бы компании вроде NVIDIA и AMD получать разрешение на любые продажи ИИ-ускорителей у американских властей. По данным Bloomberg, сегодня их покупают более 40 стран.

Специфика получения разрешений зависела бы от того, как много вычислительных мощностей необходимо компании. По данным Bloomberg, для тех, кто хотел бы купить до 1 тыс. новейших NVIDIA GB300, потребовалась бы довольно простая процедура проверки для получения вендором экспортной лицензии. Более крупных покупателей ожидали бы серьёзные предварительные проверки с раскрытием бизнес-моделей и разрешением для американских властей посещать площадки размещения ускорителей.

Наконец, для действительно крупных клиентов, желавших купить более 200 тыс. GB300 на одну компанию в одной стране, требовалось участие в сделке местного правительства. США предполагали продажи в таких объёмах только союзникам, которые обещали бы строго соблюдать требования безопасности и инвестировали бы в американскую ИИ-индустрию. Для примера — порядка 200 тыс. GB300 британская Nscale, сдающая ускорители в аренду, намерена предоставить Microsoft на четырёх площадках в США и Европе. Заявляется, что это «один из крупнейших инфраструктурных ИИ-контрактов, когда-либо подписанных».

Ранее издание Bloomberg подчёркивало, что законопроект могут в любое время отменить или полностью «отправить на полку». В случае принятия закона это стало бы одним из ключевых элементов новой стратегии экспорта ИИ-чипов после того, как администрация Трампа в прошлом году отказалась от подхода, применявшегося при Байдене.

В ответ на запрос СМИ Министерство торговли США заявило на днях, что США не намерены возвращаться к прежней системе регулирования, которая была названа «обременительной, чрезмерной и катастрофической».

При этом ныне отозванный законопроект предполагал расширение роли подразделения Министерства торговли США, занимавшегося лицензированием, для проведения индивидуальных проверок экспорта чипов производителями уровня NVIDIA и AMD.

Предполагалось, что выдача разрешений зависела бы от целого ряда факторов, включая наличие межправительственных соглашений и то, сколько вычислительных мощностей требовалось бы конечным покупателям.

В мае 2025 года Трамп отменил введённые ещё при Байдене правила экспортного контроля, фактически делившие покупателей из разных стран на «сорта». Например, неограниченный доступ к покупке получали даже не все страны Евросоюза.

Какова была бы практика в соответствии с новым законом, неизвестно. Не исключено, что новый вариант законопроекта будет рассмотрен в будущем. Пока же США несколько ослабили контроль, не так давно разрешив поставлять в Китай относительно устаревшие ускорители NVIDIA H200, которые всё ещё очень востребованы в Поднебесной.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: