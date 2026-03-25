Базирующаяся в Армении компания Eleveight AI развернула в местном дата-центре, расположенном в селе Гагарин, 512 ИИ-ускорителей NVIDIA B300. Строительство объекта должны закончить до конца марта, сообщает Datacenter Dynamics. ЦОД разработан для работы от комбинированных источников питания со значительной долей возобновляемой энергии.

Стартап утверждает, что речь идёт о первом внедрении ускорителей NVIDIA B300 в Армении, и это важная веха в строительстве ИИ-инфраструктуры страны. В компании ожидают, что новые вычислительные мощности будут использоваться корпоративными клиентами, стартапами и исследовательскими организациями со II квартала 2026 года. Компания предупредила, что спрос уже превысил исходные 2 МВт мощности.

Заявлено, что Армения выходит на мировой уровень в области ИИ-инфраструктуры, а проект Eleveight знаменует собой решающий шаг в этом направлении. С внедрением новейших ускорителей NVIDIA B300, компания «задаёт новые мировые стандарты производительности и возможностей».

Компания подчеркнула, что в первую очередь сосредоточилась на том, чтобы заложить основу, обеспечив электроснабжение, охлаждение и стабильность в долгосрочной перспективе. Речь идёт только о первом шаге, в следующем году планируется расширять как вычислительные мощности ИИ-проекта, так и его географию.

Основанная в 2025 году компания Eleveight AI заявляет, что фокусирует внимание на строительстве инфраструктуры И ЦОД в Гагарине. Вычислительные ресурсы предназначены для коммерческих компаний, стартапов и исследований.

В ноябре 2025 года США одобрили экспорт передовых ИИ-чипов в ряд стран, включая Армению. В феврале сообщалось, что страна получит ещё 41 тыс. NVIDIA GB300. Firebird намерена построить ИИ ЦОД на 100 МВт.

