Broadcom вспомнила о небольших компаниях и выпустила VMware vSphere Express с поддержкой до 128 ядер

Компания Broadcom представила платформу VMware vSphere Express, созданную, как сообщается «на базе надёжности, отказоустойчивости и производительности платформы vSphere 9» и предназначенную для клиентов с небольшими ИТ-средами, которым требуется экономичное решение для виртуализации.

VMware vSphere Express предоставляет ключевые возможности виртуализации вычислительных ресурсов (с поддержкой до 128 ядер в рамках всей инфраструктуры) и отличается упрощённым процессом эксплуатации, что облегчает модернизацию для небольших ИТ-сред. Чуть раньше Broadcom пообещала вернуть недорогую версию vSphere Standard, практически сразу после открытия офиса Proxmox в США.

В состав vSphere Express входят такие функции, как:

vMotion: «живая» миграция работающих ВМ с повышенной скоростью и эффективностью.

High Availability (HA): автоматический перезапуск ВМ в случае сбоя.

Distributed Switch: централизованное управление сетью и расширенные возможности мониторинга.

vCenter Quick Patch: быстрое и нетрудоемкое управление исправлениями (патчами) для обеспечения максимального времени безотказной работы.

Безопасность по принципу «нулевого доверия» (Zero-Trust Security): встроенная поддержка TPM 2.0 и vTPM 2.0.

«Мы прислушались к запросам рынка в сегменте начального уровня: пользователям нужна базовая платформа для виртуализации серверов», — сообщил Прашант Шеной (Prashanth Shenoy), вице-президент по маркетингу продуктов в подразделении VMware Cloud Foundation (VCF) компании Broadcom в интервью ресурсу The Register. Он пояснил, что каждый экземпляр vSphere Express является автономным — централизованное управление несколькими такими экземплярами не предусмотрено.

По словам Шеноя, для более сложных задач предназначены другие продукты: vSphere Foundation (VVF) для корпоративной виртуализации и Cloud Foundation (VCF) для создания частных облаков. При этом график выпуска обновлений для vSphere Express будет синхронизирован с циклами релизов VVF и VCF. По словам представителя компании, цена будет «существенно ниже», чем у VVF или VCF, однако конкретную сумму называть отказались.

После слияния с Broadcom компания VMware значительно сократила число реселлеров в своей партнёрской сети, и теперь планирует продавать vSphere Express через дистрибьюторов. Большинство из них сегодня управляют облачными торговыми площадками, где аффилированные реселлеры могут приобретать ПО — такая модель в индустрии называется «двухуровневой дистрибуцией». Возврат к упрощённому продукту для виртуализации начального уровня — это резкая смена курса для VMware, которая после перехода под эгиду Broadcom основное внимание уделяла до этого момента преимущественно крупным корпоративным клиентам, сфокусировав внимание на продвижении VCF.

«На мой взгляд, Express появился потому, что клиенты, изучив VCF и подсчитав расходы, начали собирать вещи и уходить. По сути, Broadcom просто возвращает дверь на место, чтобы люди могли остаться в здании», — сообщила ресурсу TechTarget Ник Уотсон (Nick Watson), главный технолог британской консалтинговой компании C4C Group. Впрочем, вернуть некоторых представителей малого и среднего бизнеса будет непросто — особенно те компании, которые уже перешли к конкурентам VMware, а также те, чьи привычные поставщики больше не сотрудничают с VMware.

В сентябре в беседе с изданием Ars Technica Дин Колпиттс (Dean Colpitts), технический директор канадской компании Members IT Group (поставщика управляемых ИТ-услуг и бывшего партнёра VMware), отметил: несмотря на то что переход на новое решение для виртуализации начального уровня может быть делом несложным, компания Broadcom «уже показала и клиентам, и партнёрам, что доверять ей нельзя».

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