Девять из десяти клиентов VMware задумались об уходе из-за высоких цен

Девять из десяти клиентов VMware, принявших участие в опросе Unisphere Research по заказу поставщика услуг независимой поддержки Rimini Street, заявили, что из-за роста стоимости лицензий они вынуждены рассматривать альтернативные варианты, передаёт The Register.

В опросе участвовали 269 руководителей, менеджеров и специалистов организаций, использующих решения VMware — он проходил с декабря 2025 по февраль 2026 года. 54 % респондентов в качестве причины отказа указали прекращение поддержки бессрочных лицензий. В целом же стоимость остаётся главным фактором при принятии решений о планах на использование технологий виртуализации: 73 % опрошенных отметили, что приоритетной задачей для них является экономия средств.

В качестве препятствий для перехода на альтернативы опрошенные перечислили операционную сложность (40 %), трудности управления решениями от разных поставщиков (38 %), необходимость обеспечить безопасность при расширении поверхности атаки (37 %) и требования к квалификации сотрудников (37 %).

Клиентам необходимы свобода выбора, гибкость и контроль над своими стратегиями виртуализации, считает операционный директор Rimini Street Кит Костелло (Keith Costello) — компания предоставляет услуги независимой поддержки для VMware. 60 % опрошенных рассматривали возможность развёртывания нескольких гипервизоров; 48 % заявили об отсутствии планов переносить какие-либо ресурсы на платформу VMware Cloud Foundation (VCF).

Broadcom договорилась о покупке VMware в 2022 году и закрыла сделку в ноябре 2023 года. К ноябрю 2024 года аналитики Gartner пришли к выводу, что положение клиентов в результате слияния ухудшилось. В мае 2025 года клиенты облачных сервисов European Cloud Competition Observatory (ECCO) и отраслевая ассоциация CISPE заявили, что Broadcom после поглощения VMware повысила цены на её продукты на величину в 8–15 раз относительно прежних расценок. В Broadcom тогда пояснили, что работают над реализацией целей ЕС по созданию суверенных облачных сред, и компания стремится помочь клиентам «ускорить инновации, расширить возможности выбора и преодолеть наиболее сложные технологические задачи».

На альтернативы VMware уже начала переходить крупные клиенты, в частности, Foxconn. В июне британский розничный гигант Tesco объявил о переходе на альтернативные VMware решения и о намерении продолжить судебное разбирательство в отношении Broadcom — слушания начнутся не ранее ноября 2027 года. К 2029 году, спрогнозировали в Gartner, более половины предприятий начнут реализацию пилотных проектов с использованием альтернатив решениям VMware; при этом подразделение Broadcom по-прежнему отнесли к числу лидеров на двух ключевых рынках.

«К 2029 году 55 % предприятий запустят пилотные проекты по внедрению альтернативных продуктов для распределённых гибридных инфраструктур с целью заменить решения на основе VMware и перейти механизму гибридной облачной инфраструктуры — в 2026 году их будет 26 %», — гласит прогноз.

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