Foxconn отказывается от VMware в пользу Arcfra Neutree

Тайваньский контрактный производитель электроники Foxconn начал использовать вместо ПО VMware решения сингапурского поставщика гиперконвергентной инфраструктуры (HCI) Arcfra для некоторых рабочих нагрузок виртуализации GPU, в том числе, связанных с ИИ, в некоторых удалённых офисах, пишет The Register.

На прошлой неделе Arcfra выпустила обновление платформы Neutree, предоставляющей модель как услугу (model-as-a-service), добавив возможности нативной виртуализации GPU и управления моделями. По словам компании, Foxconn внедрила Neutree «для модернизации распределённой заводской инфраструктуры и улучшения способов доставки, управления и наблюдения за ИИ-моделями в различных средах». Также Foxconn использует Neutree для «ускорения развертывания моделей, повышения оперативной прозрачности и создания масштабируемой основы для будущих задач в области ИИ и интеллектуального производства».

Foxconn придаёт ИИ большое значение в реализации своих планов. В прошлом году председатель правления Янг Лю (Young Liu) высоко оценил возможности генеративного ИИ для значительного улучшения работы заводов компании.

Как сообщили в Arcfra ресурсу The Register, устаревшая система виртуализации VMware с SAN, на которую полагались филиалы Foxconn, становилась все более сложной в управлении и масштабировании в распредлённой глобальной сети, что приводило к высоким затратам на строительство и значительному увеличению эксплуатационных расходов и расходов на техническое обслуживание.

В Arcfra полагают, что Foxconn развернула их платформу «в своих филиалах в материковом Китае, Тайване, Вьетнаме и Северной Америке» и использует её для критически важных систем интранета, управления производством, ERP и управления производственными линиями. Arcfra также размещает среды DevTest и VDI-нагрузки Foxconn. В 2025 году Arcfra вошла в список лучших решений аналитической компании Gartner для полнофункционального ПО HCI.

Компания Broadcom, владеющая VMware, изменила стратегию, нацелившись на крупные компании, такие как Foxconn, утверждая, что подавляющее большинство целевых клиентов используют её флагманский пакет решений Cloud Foundation. Но The Register отметил, что многие крупные бренды решили отказаться от услуг VMware, среди них Tesco, Western Union, Allstate Insurance — и теперь Foxconn.

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