HCI-платформа Arcfra AECP обещает наполовину снизить TCO по сравнению с VMware VCF

После приобретения VMware компанией Broadcom и последовавшим за этим изменением лицензионной политики, сопровождаемым ростом цен, компании начали отказываться от продуктов VMware, подыскивая более приемлемые по стоимости альтернативы. В качестве одной из них ресурс Blocks & Files назвал Arcfra Enterprise Cloud Platform (AECP) — полнофункциональное программно-определяемое инфраструктурное решение сингапурского стартапа Arcfra, которое даже успело попасть в подборку Market Guide for Full-Stack Hyperconverged Infrastructure Software от Gartner.

Решение AECP ориентировано на корпоративные облачные платформы. Оно объединяет вычислительные ресурсы, хранилище данных, сети, виртуализацию, оркестрацию контейнеров (Kubernetes), безопасность и возможности аварийного восстановления в единый программный стек и поддерживает развёртывание в локальных ЦОД, на периферии, на колокейшн-площадках или в распределённых облаках.

AECP построено на облачной операционной системе Arcfra (ACOS) с модульными компонентами, такими как Arcfra Virtualization Engine (AVE), Arcfra Network Storage (ABS) и Arcfra Kubernetes Engine. AECP версии 6.3 обеспечивает более 11 млн IOPS, более 130 ГиБ/с и задержку менее 100 мкс на кластере из трёх узлов. По словам компании, платформа позволяет снизить общую стоимость владения (TCO) более чем на 50 % по сравнению с решением VMware VCF.

Blocks & Files полагает, что AECP и ACOS являются прямым развитием ПО компании SmartX, чей глобальный бизнес и интеллектуальную собственность приобрела Arcfra в 2024 году. SmartX продолжает работать в Китае, в то время как Arcfra фокусируется на деятельности за пределами Китая, в основном на Азиатско-Тихоокеанском регионе, предлагая клиентам альтернативу VMware, конкурирующую с решениями HPE Morpheus, Nutanix, Proxmox, Oracle Virtualization и Scale Computing. Среди её клиентов — Foxconn, платформы электронной коммерции Cafe24 и ConnectWave, а также банки, страховые компании и т.д. Arcfra также расширяет своё присутствие в Европе и Америке.

В I квартале 2026 года Arcfra объявила о запуске Neutree, готовой к использованию open source платформы для организации MaaS (ИИ-модель как услуга). Эта платформа «объединяет управление моделями, инференс и рабочие процессы, чтобы сделать корпоративный ИИ более развёртываемым, управляемым и масштабируемым в реальных условиях».

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источники: