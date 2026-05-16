Acronis представила платформу Cyber Frame — альтернативу продуктам VMware

Компания Acronis объявила о запуске Acronis Cyber Frame — HCI-платформы IaaS, разработанной для поставщиков управляемых услуг (MSP), поставщиков облачных услуг (CSP), хостинг-провайдеров и телекоммуникационных компаний. Acronis Cyber Frame позволяет партнёрам предоставлять, защищать, управлять и автоматизировать создание, предоставление и монетизацию инфраструктурных услуг на своих условиях, объединяя виртуальные машины, сети и хранилища с интегрированными в Acronis средствами киберзащиты, управления и автоматизации.

Как утверждает разработчик, в условиях деградации устаревшей виртуализации, растущего давления на затраты со стороны гиперскейлеров и увеличения спроса на региональные и суверенные облачные решения, Acronis Cyber Frame предоставляет поставщикам услуг новый путь к восстановлению контроля над своей инфраструктурной стратегией и маржой.

Acronis подчеркнула, что с помощью платформы можно осуществить модернизацию устаревших кластеров VMware vSphere и снять риски, связанных с лицензированием, после изменений цен, инициированных Broadcom. «Cyber Frame позволяет мигрировать в облачную инфраструктуру, размещённую партнером, через Cyber Frame Local или Cyber Frame Cloud, размещённую Acronis, — заявила компания. — В типичной конфигурации из пяти узлов Cyber Frame Local обеспечивает валовую прибыль около 65% и рентабельность инвестиций за три года в размере 183 %, по сравнению с примерно 84 % у VMware».

Acronis Cyber Frame предлагает две модели развёртывания. Вариант Cyber Frame Cloud обеспечивает партнёрам возможность быстро начать работу с размещённой на серверах Acronis платформой, предоставляя IaaS из региональных ЦОД Acronis без приобретения оборудования или эксплуатации собственной инфраструктуры. Благодаря вариантам развёртывания на серверах Acronis и поставщиков услуг, Cyber Frame помогает партнёрам решать вопросы размещения данных, локального контроля и обеспечения суверенитета. Версия Cyber Frame Cloud уже развёрнута в более чем 30 ЦОД Acronis по всему миру, и планируется расширение сети.

Компании также могут развернуть Cyber Frame Local в своём собственном ЦОД или среде колокации, чтобы получить полный контроль над инфраструктурой, экономикой, производительностью и местоположением данных. Cyber Frame поддерживает многопользовательский режим, самообслуживание клиентов, доставку под собственной торговой маркой, рабочие процессы PSA и интегрированное управление через облако Acronis Cyber Protect. Платформа построена в сотрудничестве с Virtuozzo на основе оптимизированных технологий OpenStack и KVM, без привязки к проприетарному гипервизору. Раннее Virtuozzo представила платформу V/IS для ИИ, которая поможет справиться с ростом цен на ПО VMware.

Что не менее важно, Cyber Frame имеет встроенную защиту по умолчанию, то есть заказчики получают виртуальные машины со встроенным резервным копированием и аварийным восстановлением, защитой от угроз, а также возможностью удалённого мониторинга и управления (RMM) без необходимости использования для этих целей отдельных инструментов.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: