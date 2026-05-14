Virtuozzo предложила инфраструктурную систему V/IS для ИИ, которая поможет справиться с ростом цен на ПО VMware

Компания Virtuozzo, специализирующаяся в области разработки ПО для инфраструктурных систем, представила своё видение эффективной ИИ-инфраструктуры, «созданной с помощью ИИ и использующей ИИ для обработки ИИ-нагрузок».

V/IS представляет собой гиперконвергентную систему, объединяющую в единой архитектуре вычислительные ресурсы, хранилище данных и сети, включая операционную систему нового поколения, а также функции оркестрации, управления, автоматизации и защиты.

V/IS включает следующие компоненты:

V/OS — ОС на базе Linux, разработанная для поддержки как виртуальных машин, так и контейнеров, обеспечивая, по словам компании, производительность, близкую к производительности аппаратного обеспечения, а также минимальные накладные расходы и максимальную плотность нагрузок.

V/Orchestration — унифицированная система оркестрации вычислительных ресурсов, хранилища, сети и сред Kubernetes, упрощающую развёртывание и масштабирование инфраструктуры для любых типов рабочих ИИ-нагрузок.

V/Management — система, отвечающая за централизованное управление и прозрачность инфраструктуры и сервисов, предназначенных для оптимизации использования ресурсов, максимизации производительности и упрощения операций в любом масштабе.

V/Automation — встроенная система автоматизации для предоставления ресурсов, выставления счетов и управления клиентами, позволяющая поставщикам запускать и монетизировать сервисы ИИ и GPU без отдельных дорогостоящих внешних систем.

V/Protection — интегрированная система резервного копирования (Acronis), аварийного восстановления и кибербезопасности для вычислительных ресурсов, хранилищ и сетей, отвечающая за обеспечение отказоустойчивости критически важных, ресурсоёмких ИИ-сред.

Virtuozzo также позиционирует свою платформу как способ для поставщиков услуг быстро запускать услуги AIaaS (AI-as-a-Service) и GPUaaS (GPU-as-a-Service). Инфраструктура поддерживает как обучение ИИ, так и задачи инференса, а интегрированные инструменты учёта и выставления счетов призваны помочь поставщикам быстрее монетизировать ресурсы GPU. В последней версии продукта Virtuozzo в панель администратора были добавлены функции учёта и управления GPU.

Компания заявила, что повышение эффективности использования GPU и инфраструктуры поможет организациям справиться с ростом цен на продукты VMware после приобретения VMware компанией Broadcom. Как сообщает Blocks & Files, штат Virtuozzo насчитывает более 250 сотрудников. Компания работает в более чем в 80 странах и имеет около 550 партнёров MSP и партнёров по каналам продаж.

