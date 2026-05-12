Broadcom обещает, что VMware Cloud Foundation 9.1 позволит значительно снизить расходы на ИИ-инфраструктуру

Компания Broadcom анонсировала VMware Cloud Foundation 9.1, позиционируя платформу как основу для частного облака, оптимизированную для ИИ-нагрузок ИИ и Kubernetes, с интегрированной безопасностью и поддержкой смешанной вычислительной инфраструктуры на базе AMD, Intel и NVIDIA.

Broadcom отметила, что VCF 9.1 обеспечит предприятиям при запуске производственных рабочих нагрузок, включая инференс и агентный ИИ, ряд преимуществ. В частности, VCF 9.1 обеспечит снижение затрат на серверы до 40 % благодаря интеллектуальному многоуровневому распределению памяти. Эффективность хранения данных также повышается благодаря усовершенствованным методам сжатия и дедупликации в конвейерах обработки данных ИИ, что снижает общую стоимость владения до 39 %.

Использование платформы позволяет сократить эксплуатационные расходы Kubernetes до 46 % при одновременном повышении масштабируемости и скорости развёртывания. Преимущества платформы также включают четырёхкратное ускорение обновления кластеров и удвоение мощности парка серверов, что позволяет предприятиям быстрее масштабировать инфраструктуру ИИ в распределённых средах.

В VCF 9.1 сделан акцент на поддержке открытой экосистемы. Обеспечены выбор нескольких GPU AMD и NVIDIA, поддержка CPU AMD и Intel, а также совместимость со стандартными сетевыми технологиями, такими как EVPN и VXLAN, и с универсальной облачной сетью Arista Universal Cloud Network. Этот подход позволяет предприятиям комбинировать оборудование в зависимости от требований к рабочей нагрузке и доступности, что в условиях дефицита является важным фактором, отметил ресурс Storagereview.

Большое внимание в VCF 9.1 уделено автоматизации, благодаря которой обеспечивается удвоение возможностей управление — для 5 тыс. хостов и в четыре раза более быстрое обновление кластеров в распределённых и изолированных средах. Также была улучшена поддержка многопользовательского режима, позволяющая изолировать рабочие нагрузки ИИ между командами или клиентами на общей инфраструктуре со строгими ограничениями безопасности, максимизируя использование дорогостоящих ресурсов GPU и CPU, одновременно поддерживая суверенитет данных для конфиденциальных моделей. Это особенно актуально для поставщиков услуг и крупных предприятий, консолидирующих ИИ-инфраструктуру.

Платформа устраняет необходимость во внешних устройствах для конечных точек ИИ-инференса и агентных приложений за счёт интеграции виртуализированных служб балансировки нагрузки и безопасности через VMware Avi Load Balancer и vDefend, позволяя снизить капитальные затраты, сохранив при этом отказоустойчивость приложений и автоматизацию жизненного цикла.

VCF 9.1 получила встроенную систему безопасности на уровне инфраструктуры для защиты рабочих нагрузок ИИ, проприетарных моделей и данных для обучения от гипервизора до приложения. Благодаря сегментации на основе принципа нулевого доверия (Zero Trust), суверенному восстановлению и непрерывному обновлению без дополнительных инструментов VCF обеспечивает уровень безопасности, необходимый для развёртывания ИИ в продуктовой среде.

Система поддерживает восстановление после атак программ-вымогателей в локальной среде, обеспечивающее изолированные среды восстановления и интегрированные инструменты проверки, включая поддержку CrowdStrike Falcon Endpoint Security, защищающие ИИ-модели и данные от трансграничного перемещения, без высоких затрат на обеспечение пропускной способности во время восстановления в кризисных ситуациях.

Функции непрерывного соответствия автоматизируют мониторинг и устранение неполадок в соответствии с определёнными политиками, помогая организациям поддерживать готовность к аудиту без дополнительных инструментов. Обновление в режиме реального времени дополнительно снижает операционные риски, позволяя в большинстве случаев обновлять систему без простоев, поддерживая постоянно работающие ИИ-сервисы.

Система безопасности с нулевым доверием, расширяющая защиту распределённых IDS/IPS на рабочие нагрузки Kubernetes AI, обеспечивает скорость проверки угроз до 9 Тбит/с для распределённого инференса и в пять раз более высокую идентификацию приложений для частных облачных и интернет-приложений.

Как отметил Storagereview, с помощью VCF 9.1 компания пытается перепозиционировать VMware как жизнеспособную платформу для корпоративного ИИ. Акцент на частном облаке, интегрированной безопасности и унифицированных операциях между виртуальными машинами, контейнерами и GPU соответствует запросам многих крупных организаций, которые приближают рабочие нагрузки инференса к своим данным.

Вместе с тем современные распределённые конвейеры ИИ строятся на основе архитектур, ориентированных на Kubernetes, со всё более модульными инфраструктурными решениями, которые отдают приоритет гибкости и прямому доступу к ускоренным вычислениям. В таких средах VMware обычно не является плоскостью управления, а во многих случаях становится дополнительным уровнем, а не основой.

Кроме того, хотя Broadcom позиционирует VCF 9.1 как способ сократить расходы на инфраструктуру за счёт повышения эффективности, сохраняются обоснованные опасения корпоративных клиентов по поводу условий лицензирования VMware и общей стоимости владения.

