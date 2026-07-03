Citrix анонсировала XenServer 9 — альтернативу решениям VMware

Citrix выпустила новую версию платформы для виртуализации XenServer 9. Как передаёт The Register со ссылкой на полученный пресс-релиз компании, ПО «создано для организаций, активно пересматривающих свою стратегию виртуализации в условиях ценового давления», то есть для тех, кто подыскивает альтернативу VMware. Это можно расценивать как заявление о решении вернуться на общий рынок виртуализации, поскольку XenServer 9 предлагает поддержку любых нагрузок, обеспечивая при этом более тесную операционную согласованность в средах Citrix DaaS.

В свою очередь, немецкий ресурс igor´sLAB отметил, что на XenServer 8.4 по-прежнему указан в качестве актуальной версии, а XenServer 9 описывается как «публичная предварительная версия», полный релиз которой, как сообщается, ожидается не раньше конца 2026 года. Впрочем, ISO-образы новинки уже доступны для скачивания.

XenServer пользовался популярностью в начале 2010-х годов, но не выдержал конкуренции с VMware и Hyper-V. Уже в 2014 году аналитики Gartner предположили, что Citrix перестала пытаться конкурировать за рабочие нагрузки, отличные от собственных продуктов для виртуализации рабочих столов и сетевой безопасности. После поглощения в 2022 году двумя частными инвестиционными компаниями Citrix вошла в состав Cloud Software Group (CSG) в качестве подразделения под названием XenServer. На прошлой неделе она сообщила о возвращении XenServer «под эгиду Citrix». Как стало известно The Register, это фактически означало прекращение существования XenServer как бизнес-подразделения.

Citrix позиционирует новый продукт как центральный элемент своей стратегии по привлечению клиентов, пересматривающих свои расходы на инфраструктуру и управление ею. Многие крупные организации переоценивают стоимость и сложность запуска критически важных для бизнеса рабочих нагрузок в локальных и гибридных средах. XenServer 9 предлагается для клиентов, которые хотят сохранить эти рабочие нагрузки внутри компании, упростив при этом повседневное администрирование.

При этом XenServer 9 включён в лицензии, которыми обладают многие решения Citrix — Citrix Platform Licence, Universal Hybrid Multi Cloud и Citrix for Private Cloud, охватывая развёртывания до 10 тыс. сокетов без дополнительной платы, что соответствует масштабу крупных корпоративных сред. Для команд с обширной инфраструктурой это означает, что Citrix хочет, чтобы XenServer рассматривался не только для нишевых развёртываний, но и для широкого внутреннего использования.

Основные улучшения в новом релизе включают оптимизацию NUMA для повышения производительности ВМ, поддержку безопасной загрузки хоста, новую ОС для управляющего домена, улучшенную обработку сетевых имён хоста, использование недавно выпущенного открытого гипервизора Xen 4.21. Также сообщается об обновлении ядра Dom0 до версии 6.x. Поддерживаемые гостевые ОС включают Windows 10/11, Windows Server 2016 и нове, RHEL/Rocky Linux, SUSE, Debian/Ubuntu, а также Gooroom 2 — Linux-дистрибутив Министерства науки и технологий Южной Кореи.

Citrix обещает пятилетнюю поддержку XenServer 9. Вместо классической долгосрочной поддержки и текущих релизов платформа предполагает использование модели непрерывных обновлений. Citrix заявила, что это должно помочь организациям снизить риски, связанные с обновлениями продуктовых систем, особенно в распределённых или крупномасштабных средах, где простои и проблемы совместимости могут быть сложными в разрешении. Управление драйверами и жизненным циклом также было улучшено для уменьшения сбоев во время обновлений и замены оборудования.

«XenServer 9 — это прагматичный ответ на давление, с которым сегодня сталкиваются команды разработчиков инфраструктуры, — заявила Citrix. — Это отражает рыночную реальность, в которой стоимость, простота эксплуатации и стабильность являются тесно взаимосвязанными требованиями, которые необходимо учитывать совместно».

Вместе с тем, как отметил The Register, включение XenServer 9 в лицензии не всем придётся по душе, поскольку, как правило, они охватывают пакеты многих продуктов, некоторые из которых пользователи не всегда используют или не хотят, и это может повлечь за собой значительное повышение цен. Citrix обосновывает свою систему лицензирования тем, что она проще, чем покупка отдельных продуктов, и утверждает, что пакеты означают, что клиенты получают большую выгоду и более простую эксплуатацию. Но VMware использует те же аргументы, и это не всегда находит позитивную поддержку у клиентов.

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