Broadcom закрыла публичный доступ к VDDK, усложнив миграцию с VMware

Broadcom удалила ранее общедоступные страницы загрузки комплекта разработки Virtual Disk Development Kit (VDDK). При попытке загрузки по прежнему адресу на страницах VDDK 8 и 9, а также на целевой странице продукта теперь отображается сообщение об ошибке 404. В середине августа пользователи Reddit и форумов поставщиков начали сообщать о неработающих ссылках. В ответ на обращения клиентов в службе поддержки Broadcom подтвердили, что VDDK больше недоступен для общего использования или загрузки. При этом существующие копии VDDK по-прежнему работоспособны.

Компания ShapeBlue, предоставляющая услуги Apache CloudStack (альтернатива VMware), задокументировала это изменение 25 августа. «Поставщик вправе менять порядок распространения своего SDK, — сообщили в ShapeBlue, согласно данным The Register. — Но делать это молча, в то время как руководство администратора Apache CloudStack и инструкции по установке других проектов по-прежнему предписывают пользователям переходить по ссылке, которая больше не работает, — это уже совсем другое дело».

В ShapeBlue отметили, что последствия такого шага ощущаются неравномерно: «Крупному поставщику решений для резервного копирования, имеющему партнёрские отношения с VMware, есть к кому обратиться. А вот небольшая консалтинговая фирма из трёх человек, команда open source проекта или клиент, самостоятельно переносящий свои рабочие нагрузки, остаются лишь с сообщением на форуме и ошибкой 404».

VDDK — это комплект средств разработки (SDK), представляющий собой, согласно Broadcom, «набор библиотек и утилит, позволяющих создавать приложения для доступа к виртуальным дискам и управления ими», а также инструмент, «предоставляющий API для резервного копирования и восстановления, клонирования и выполнения других операций с виртуальными дисками». Благодаря этим возможностям VDDK может использоваться при переносе виртуальных машин (ВМ) из среды VMware в другие системы виртуализации.

Конкуренты VMware включили VDDK в состав своих инструментов для миграции. Среди них есть Microsoft Azure Migrate, Red Hat Migration Toolkit, Nutanix Move, а также иные утилиты миграции с VMware, включая virtv2v и nbdkit. Лицензия VDDK усложняет задачу миграции. Библиотеку запрещено повторно распространять с другими продуктами, поэтому ни один дистрибутив Linux или открытый проект не предоставляет её. Во всех случаях пользователю предоставляется ссылка на страницу загрузки продукта, которую Broadcom теперь удалила.

Компаниям пришлось внести свои изменения в рекомендации по миграции с VMware. В частности, Microsoft обновила руководство по процессу миграции Azure. Ранее она предписывала устанавливать VDDK в Azure Migrate Appliance, теперь же в случае отсутствия доступа к VDDK она предлагает вернуться к миграции на основе агентов. Red Hat сообщила, что VDDK является проприетарным ПО Broadcom, поэтому она не может размещать или распространять сам пакет, в связи с чем изучает долгосрочные альтернативы для устранения зависимости от VDDK, а пока настоятельно рекомендует сделать резервную копию образа VDDK, если таковой имеется.

В письме The Register компания VMware обосновала свои действия следующим образом: «Доступ к VDDK по-прежнему открыт для избранных партнёров по технологическому альянсу (Technology Alliance Partners, TAP) в рамках лицензированного сценария использования, которым всегда было резервное копирование и восстановление <…> VDDK не является компонентом, на который клиенты имеют безусловное право. Это SDK, распространяемый на условиях собственной лицензии для разработчиков; он никогда не входил в комплект поставки при покупке ПО Broadcom».

Позиция VMware заключается в том, что пользователи не должны рассчитывать на возможность использования VDDK, а миграция считается сценарием использования, не предусмотренным лицензией на этот инструмент (хотя он по-прежнему доступен в составе продуктов партнёров TAP), пишет The Register. Ресурс отметил, что сервисные компании, занимающиеся миграцией сред VMware, уже нашли обходные пути, позволяющие переносить ВМ без использования VDDK.

Решение VMware прекратить публичную загрузку VDDK совпало по времени с изменениями в политике лицензирования, из-за которых некоторые клиенты Broadcom начали подумывать о сокращении объемов использования её продуктов или о переходе на платформы конкурентов. Ресурс отметил, что перенос ВМ — это один из самых простых этапов миграции. Гораздо сложнее и затратнее перестройка или замена всей среды виртуализации, включая сети, хранилища и системы безопасности. В VMware это понимают и предлагают инструмент для аварийного восстановления (Site Recovery), который тоже может служить средством миграции. Так что ограничение доступа к VDDK мало что меняет для тех, кто решил отказаться от VMware.

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