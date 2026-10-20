Хакеры взломали серверы российских хостинг-провайдеров и похитили данные клиентов через брешь в VMmanager 6

Хостинг-провайдер FirstVDS сообщил о взломе части своей инфраструктуры через уязвимость в системе управления виртуализацией VMmanager 6, принадлежащей «Группе Астра» (разработчику операционной системы Astra Linux). В результате хакеры получили доступ к паролям, электронным ключам для удалённого входа на сервер (SSH-ключи), токенам доступа к облачным сервисам, конфигурационным файлам, истории вводимых команд, криптокошелькам и пользовательским документам.

Взлом был зафиксирован 17 октября. 18 октября FirstVDS разослал клиентам уведомление о взломе вместе с инструкциями о необходимых действиях.

Расследование инцидента продолжается. Как сообщает провайдер, злоумышленники запустили на части серверов его инфраструктуры программу для кражи данных, которая подключала диски клиентских виртуальных серверов в режиме только для чтения, копировала с них различные данные и переправляла их на сервер злоумышленников.

Атака затронула только часть узлов виртуализации, на которых работали пострадавшие клиентские серверы. После обнаружения атаки провайдер отключил внешний доступ к системе управления виртуализацией, через которую она была проведена, а также заблокировал адрес сервера злоумышленников.

По словам FirstVDS, вендор уже выпустил промежуточные патчи и работает над окончательным исправлением. Пока уязвимость не будет полностью устранена, доступ к системе останется закрытым.

Как сообщает РБК, об атаке на инфраструктуру под управлением VMmanager 6 публично заявили и другие хостинг-провайдеры. Согласно анализу, опубликованному на сайте провайдера ForestsNet, панели VMmanager заражались заранее — с 11 по 16 октября, а активная фаза атаки пришлась на ночь с 16 на 17 октября. Атакующие располагали списком серверов и их IP-адресов (уникальных сетевых адресов), адресами электронной почты клиентов, административными паролями (root-паролями) и паролями для удалённого управления экраном сервера (VNC-консолей). Следов кражи данных провайдер не обнаружил, но «не может полностью исключить» возможность доступа к ним.

Компания MHost заявила, что отключила оборудование сразу после обнаружения атаки и поэтапно восстанавливает серверы. Хостинг-провайдер YaColo из Кемерова сообщил, что 18 октября атака затронула «несколько панелей» проекта в Кемерове, Москве и Санкт-Петербурге. При этом компания отметила, что прямых доказательств кражи данных нет.

Изначально разработчиком системы являлась компания ISPsystem, контроль над которой «Группа Астра» получила в марте 2022-го, купив 70 % акций. В «Группе Астра» заявили Forbes, что им «известно об инциденте, связанном с уязвимостью в одной из сборок VMmanager», отметив, что сейчас проводят проверку в контакте с заказчиками. Необходимые исправления уже выпущены, заказчикам рекомендуется установить их. «Все необходимые меры по устранению причин и последствий атаки принимаются, проверка продолжается. Техническая поддержка помогает с конкретными инсталляциями», — сообщили в компании.

По словам источника РБК, VMmanager изначально создавалась для хостинг-провайдеров и лишь позднее вышла на корпоративный рынок, причём для этих двух сегментов система работает по-разному. Поскольку в основе хостинговой и корпоративной версий VMmanager лежит общий код, уязвимость, скорее всего, присутствует в обеих, предположили в Cloud.ru.

В числе пользователей на сайте вендора указаны хостинг-провайдеры и облачные компании PSB Hosting (10 тыс. и более виртуальных машин), 4VPS (более 27 тыс.), VPS.one, notbad.cloud, «ОБЛАКО.РУ» и др. Также среди пользователей —медицинские центры Минздрава, МИАЦ Томской области, Уральский федеральный университет, «Алеф-банк», «Электросети Кубани» и т.д.

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