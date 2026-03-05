Платформа серверной виртуализации VMmanager дополнилась инструментами резервного копирования RuBackup

«Группа Астра» объявила о выпуске комплексного решения, объединяющего платформу серверной виртуализации VMmanager и систему резервного копирования RuBackup.

Платформа VMmanager предназначена для решения задач серверной виртуализации и построения отказоустойчивых кластеров — в её составе представлены все необходимые инструменты для создания отказоустойчивой среды виртуализации, включая High Availability, живую миграцию, автоматическую балансировку и поддержку аппаратных систем хранения данных. В свою очередь, RuBackup обеспечивает защиту обрабатываемой информации. Интеграция продуктов выполнена на системном уровне: копирование выполняется безагентно через API гипервизора без остановки приложений, с поддержкой полных, инкрементальных и дифференциальных копий при минимальном влиянии на производительность.

По словам разработчиков, объединение VMmanager с RuBackup даёт заказчику комплексный эффект. С одной стороны, это операционная и коммерческая эффективность: единая закупка, общая техническая поддержка и снижение совокупной стоимости владения. С другой — технологическая синергия: платформы развиваются с учётом друг друга, а их взаимодействие реализовано до уровня, когда защита данных становится естественной функцией виртуальной среды.

Обе разработки имеют сертификаты ФСТЭК России и включены в реестр отечественного ПО Минцифры, что гарантирует соответствие требованиям безопасности и готовность к использованию в государственных и корпоративных проектах.

