Qualcomm представила платформу Dragonwing FWA Gen 6 Elite с поддержкой 5G, Wi-Fi 8 и спутниковой связи

Компания Qualcomm анонсировала платформу Dragonwing FWA Gen 6 Elite (QMX105), предназначенную для развёртывания фиксированного беспроводного доступа в интернет. Новинка позволяет организовывать широкополосное подключение не только там, где отсутствует оптоволоконная инфраструктура, но и там, где нет покрытия сотовой сети.

В состав изделия входит модем Qualcomm X105 5G Modem-RF System с поддержкой стандартов 5G SA и 5G NSA, а также LTE, WCDMA, LAA, GSM/EDGE, CBRS и mmWave. Реализованы технологии 3GPP Rel-19 и FR1 + FR2 DC, модуляция 1024-QAM, агрегация несущих FDD-FDD и FDD-TDD в частотном диапазоне ниже 6 ГГц, динамическое разделение спектра (DSS) и пр. Пиковая скорость загрузки данных достигает 14,8 Гбит/с (FR1 + FR2), пиковая скорость передачи в сторону базовой станции — 4,2 Гбит/с (4Tx UL CA).

Кроме того, платформа Dragonwing FWA Gen 6 Elite поддерживает стандарты NR-NTN (New Radio Non-Terrestrial Networks), NB-NTN (NarrowBand Non-Terrestrial Networks) и RFFE (Radio Frequency Front-End). Благодаря этому широкополосный интернет-доступ может быть реализован через спутники там, где нет базовых станций сотовой связи на земле — в горах, труднодоступной местности и пр.

Ещё одной составляющей платформы является контроллер беспроводной связи Wi-Fi 8/7/6E/6/5/4 (стандарты 802.11bn, 802.11be, 802.11ax, 802.11ac, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11a). Возможна работа в частотных диапазонах 2,5, 5 и 6 ГГц (архитектура 5 × 5 Radio). Упомянуты модуляция 4K QAM и шифрование AES-CCMP / AES-GCMP.

Новинка располагает интегрированным нейропроцессорным блоком с ИИ-производительностью до 10 TOPS, поддержкой Qualcomm AI Stack и приоритизацией игрового трафика. Возможна работа с оперативной памятью LPDDR4x и LPDDR5/5x. Присутствуют два сетевых интерфейса 10GbE. Изделие изготавливается с применением 6-нм техпроцесса. Заявлена совместимость с операционными системами OpenWrt и prplOS.

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