Дата-центр VK в Ленинградской области атакован БПЛА

Пресс-служба VK сообщила об атаке БПЛА на дата-центр компании, расположенный в Ленинградской области. В компании подчеркнули, что сервисы VK доступны в обычном режиме. Как заявил губернатор Санкт-Петербурга, «в настоящее время силы МЧС устраняют возгорание на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском районах и на территории «Петербургского нефтяного терминала»».

В последние дни на территории России атакованы ЦОД «Янедекса» в Сасово Рязанской области, в Калуге и во Владимире, работа дата-центров и сервисов «Яндекса» и клиентов была нарушена, компания предлагала клиентам резервировать мощности в облаках партнёров, в т.ч. в VK Cloud, Selectel и K2Cloud. Попутно «Яндекс» до конца октября отменил плату для клиентов облачных сервисов Yandex Cloud. 14 октября появилась данная об атаке на ЦОД Сбербанка. По словам компании, работа сервисов продолжена в штатном режиме.

На фоне атак беспилотников на российские дата-центры Минцифры совместно с Минобороны РФ занялись обсуждением мер защиты от подобных инцидентов. По словам главы Минцифры, «решается вопрос прикрытия этих объектов». Также на днях заместитель президента–председателя правления ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков заявил, что России понадобятся «ЦОД судного дня», позволяющие быстро восстановиться провайдерам различных российских сервисов в сложившихся условиях.

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