До конца октября все сервисы Yandex Cloud стали бесплатными

 
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«Яндекс» до конца октября отменил плату для клиентов облачных сервисов Yandex Cloud. Решение было принято после того, как на три центра обработки данных были произведены атаки БПЛА, в результате чего значительная часть сервисов была выведена из строя. Работа по восстановлению доступа продолжается.

Платформа Yandex Cloud продолжает функционировать в ограниченном режиме, сообщили в компании — её специалисты сейчас заняты работами по восстановлению систем. Восстановлением сервисов занимаются и клиенты платформы. «Чтобы в этот период вам не приходилось дополнительно беспокоиться о расходах на облако, мы приняли решение сделать использование всех сервисов Yandex Cloud во всех зонах доступности РФ бесплатным для текущих клиентов с 8 по 31 октября включительно», — сообщил «Яндекс».

Клиентам Yandex Cloud по итогам месяца выставят счета, в которых будут отражены расходы на ресурсы только по 7 октября включительно. Сейчас в учётных записях могут отображаться начисления за период и после 8 октября, но в действительности за этот срок будет сделан перерасчёт — никаких действий от клиентов не требуется.

Источник изображения: yandex.cloud

Источник изображения: yandex.cloud

На минувшей неделе БПЛА атаковали ЦОД «Яндекса» трижды: в ночь на 8 октября был осуществлён удар по объекту в городе Сасово Рязанской области, в следующую ночь под удар попал ЦОД в Калуге, а 11 октября пострадал объект во Владимире. Инциденты вызвали сбои в работе сервисов «Яндекса» и других крупных ресурсов. Минцифры начало консультации с Минобороны по вопросу защиты ЦОД. Ранее в ходе ближневосточного конфликта атакам БПЛА подвергались объекты облачной инфраструктуры AWS в ОАЭ и Бахрейне — компания также обнуляла счета клиентов, чьи ресурсы размещались в пострадавших от ударов ЦОД.

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