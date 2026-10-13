До конца октября все сервисы Yandex Cloud стали бесплатными

«Яндекс» до конца октября отменил плату для клиентов облачных сервисов Yandex Cloud. Решение было принято после того, как на три центра обработки данных были произведены атаки БПЛА, в результате чего значительная часть сервисов была выведена из строя. Работа по восстановлению доступа продолжается.

Платформа Yandex Cloud продолжает функционировать в ограниченном режиме, сообщили в компании — её специалисты сейчас заняты работами по восстановлению систем. Восстановлением сервисов занимаются и клиенты платформы. «Чтобы в этот период вам не приходилось дополнительно беспокоиться о расходах на облако, мы приняли решение сделать использование всех сервисов Yandex Cloud во всех зонах доступности РФ бесплатным для текущих клиентов с 8 по 31 октября включительно», — сообщил «Яндекс».

Клиентам Yandex Cloud по итогам месяца выставят счета, в которых будут отражены расходы на ресурсы только по 7 октября включительно. Сейчас в учётных записях могут отображаться начисления за период и после 8 октября, но в действительности за этот срок будет сделан перерасчёт — никаких действий от клиентов не требуется.

На минувшей неделе БПЛА атаковали ЦОД «Яндекса» трижды: в ночь на 8 октября был осуществлён удар по объекту в городе Сасово Рязанской области, в следующую ночь под удар попал ЦОД в Калуге, а 11 октября пострадал объект во Владимире. Инциденты вызвали сбои в работе сервисов «Яндекса» и других крупных ресурсов. Минцифры начало консультации с Минобороны по вопросу защиты ЦОД. Ранее в ходе ближневосточного конфликта атакам БПЛА подвергались объекты облачной инфраструктуры AWS в ОАЭ и Бахрейне — компания также обнуляла счета клиентов, чьи ресурсы размещались в пострадавших от ударов ЦОД.

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