«Железное сердце Яндекса»: ЦОД компании в Калуге пострадал от атаки беспилотника

Пострадавший от атаки беспилотника ЦОД «Яндекса» в Рязанской области ещё не вернули в эксплуатацию, но уже появились данные о новом нападении на объекты компании. На этот раз пострадала «часть инфраструктуры дата-центра», сообщают «Ведомости».

Как сообщает пресс-служба компании, «в результате атаки БПЛА пострадала часть инфраструктуры дата-центра "Яндекса" в Калуге. Несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя. Из-за этого часть сервисов "Яндекса" может работать с перебоями». Компания назвала ЦОД «железным сердцем Яндекса», от работоспособности которого зависит повседневная жизнь миллионов пользователей.

Утверждается, что пострадавших нет, нанесённый компании ущерб уточняется.

В ночь на 8 октября атаке БПЛА уже подвергся дата-центр «Яндекса» в городе Сасово Рязанской области, после чего произошло возгорание. Работа ЦОД была полностью остановлена, прекратила функционировать зона доступности ru-central-b. Сообщалось о сбое некоторых сервисов самой компании и её облачных клиентов федерального уровня, но основные сервисы продолжили работать в штатном режиме.

По последним данным Telegram-канала Yandex Cloud Alerts, нарушенное электропитание в зоне доступности ru-central-b пока не восстановлено, а прочие зоны доступности работают в штатном режиме. В ближайшее время планируется восстановить «прежний уровень избыточности инфраструктуры для ключевых сервисов и обеспечить наличие дополнительных мощностей и резервных компонентов».

Техническая поддержка продолжает оказывать помощь клиентам, а с другими облачными операторами имеются договорённости об ускоренном размещении и резервировании ресурсов на площадках компаний Selectel, K2Cloud и VK Cloud.

Заявлено, что по кодовому слову CloudBro коллеги «Яндекса» готовы в приоритетном порядке обработать соответствующие заявки и оказать необходимую техническую помощь совместно со специалистами пострадавшей компании. Обновлённая информация появится в Yandex Cloud Alerts в 15:00 по московскому времени.

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