Компания Phison Electronics объявила о выпуске Pascari Space — новой категории специализированных SSD, разработанных для коммерческого использования в космосе.

Снижение стоимости запусков на фоне проблем, сопутствующих развёртыванию наземной инфраструктуры обработки данных, включая высокое энергопотребление, потребность в охлаждении, ограниченность физического пространства и риски, связанные со стихийными бедствиями, способствует развитию орбитальной инфраструктуры и спутниковых технологий, говорит компания.

В своей новой линейке накопителей компания опирается на опыт работы в космической отрасли: её технологии компании используются в марсоходах, а также в первом оборудования для обработки данных на Луне, развёрнутом компанией Lonestar в 2025 году. Он, правда, проработал совсем недолго, но, по словам компании, надёжность SSD Pascari подтверждена в реальных космических условиях, что позволило им получить статус TRL-9 (технологический уровень готовности 9).

Линейка гибко настраиваемых SSD Pascari Space спроектирована с учётом требований к целостности данных, износостойкости и отказоустойчивости в тех средах, где устранение неисправностей невозможно. В неё входят три специализированные серии решений:

Flight Critical (Критически важные для полёта): накопители, рассчитанные на широкий диапазон температур и не использующие DRAM, предназначены для узлов космического аппарата, где максимальная надёжность важнее высокой производительности. Серия включает SSD SP-F100 в форм-факторах BGA 1620 и BGA on M.2 2230 ёмкостью от 40 Гбайт до 1 Тбайт с интерфейсом PCIe 4.0 x4, предназначенные для эксплуатации при температуре в пределах −40 – +105 °C.

Main Storage (Основное хранилище): высокопроизводительные накопители для общих систем космического аппарата и бортовых вычислительных комплексов, обеспечивающие оптимальный баланс между износостойкостью и функциональными возможностями. Серия включает модель SP-M100 в форм-факторах M.2 2280 и M.2 22110 с интерфейсом PCIe 4.0 x4 ёмкостью от 480 Гбайт до 4 Тбайт, предназначенную для работы при температуре в пределах −40 – +85 °C.

Orbital Data Center (Орбитальный ЦОД): накопители большой ёмкости, предназначенные для орбитальных ЦОД и хранения значительных объёмов информации на орбите. В серию входят модели SP-C200 (формфактор E3.S, E3.L), SP-C250P (E3.S) и SP-C250E (E3.S) с интерфейсом PCIe 5.0 x4, предназначенные для работы при температуре 0 – 70 °C. Ёмкость модели SP-C200 составляет 32 – 128 Тбайт, SP-C250P — от 2 до 32 Тбайт, SP-C250E — от 1,6 до 25,6 Тбайт.

Pascari Space предлагает SSD, адаптированные под конкретные задачи миссии. Это достигается благодаря собственной разработке контроллеров и прошивок. В частности, возможна настройка с помощью платформы IMAGIN+ под конкретные задачи таких параметров, как износостойкость, срок сохранности данных, алгоритмы обработки ошибок, показатели производительности, процедуры тестирования и проверки, а также радиационная стойкость — всё это реализуется через подбор компонентов и корректировку прошивок в соответствии с требованиями миссии.

Pascari Space также обеспечивает многоуровневую защиту данных с помощью технологий коррекции ошибок LDPC, SmartECC, SmartRefresh и чередования данных в SRAM. Для обеспечения надёжности и устойчивости к внешним воздействиям в рамках конкретной миссии доступны услуги по оценке радиационной стойкости (включая тестирование на воздействие тяжелых ионов и проверку партий изделий после производства).

В рамках продолжающегося сотрудничества с компанией Lonestar Data Holding Phison окажет поддержку в создании первого коммерческого узла орбитального ЦОД — StarVault-001 (SV-001), входящего в сеть StarVault. Запуск миссии запланирован на I половину 2027 года. На орбиту будет доставлены Phison Pascari Space на 488 Тбайт, что обеспечит около 370 Тбайт полезной ёмкости на низкой околоземной орбите.

«С помощью проекта StarVault компания Lonestar создаёт безопасную, суверенную инфраструктуру для хранения данных за пределами Земли. Она не зависит от земных рисков и закладывает фундамент для будущих сервисов в сфере ИИ и вычислительных мощностей в космическом пространстве», — сообщил основатель Lonestar Data Holdings. В свою очередь генеральный директор и президент Phison US отметил, что требования к накопителям в условиях космического полёта значительно выше стандартов, которые приняты на Земле.

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