Компания Solid State Storage Technology Corporation (SSSTC), подразделение Kioxia, анонсировала накопители PQ2 — свои первые SSD индустриального класса на основе флеш-чипов памяти QLC NAND. Устройства предназначены для применения во встраиваемых системах, различных терминалах, сетевом оборудовании и компьютерах с ИИ-функциями.

Новинки доступны в вариантах исполнения M.2 2280 и M.2 2230. В обоих случаях для обмена данными служит интерфейс PCIe 4.0 x4. Применены микросхемы 3D QLC производства Kioxia. Задействована технология CBA (CMOS directly Bonded to Array), которая, как утверждается, обеспечивает повышение энергоэффективности, производительности и плотности по сравнению с решениями предыдущего поколения. Кеш DRAM отсутствует.

Вместимость может составлять 512 Гбайт, а также 1 и 2 Тбайт. Скорость последовательного чтения информации достигает 7000 Мбайт/с, скорость последовательной записи — 6200 Мбайт/с. Величина IOPS при произвольных чтении и записи данных блоками по 4 Кбайт — до 1 млн. Средняя наработка на отказ (MTBF) превышает 3 млн часов. Накопители способны выдерживать более одной полной перезаписи в сутки (1 DWPD) на протяжении трёх лет.

Для SSD предусмотрена поддержка аппаратного шифрования по алгоритму AES-256, а также TCG Opal и TCG Pyrite (опционально). Упомянута программная защита от внезапного отключения питания (FW PLP). Диапазон рабочих температур простирается от 0 до +85 °C. Накопители оптимизированы для нагрузок с высокой интенсивностью чтения данных.

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