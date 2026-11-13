Представлен загрузочный SSD DapuStor J5101 ёмкостью до 1,92 Тбайт с потреблением от 2 Вт

DapuStor анонсировала J5101 — загрузочный NVMe SSD в форм-факторе M.2 2280 для платформ ИИ, HPC, виртуализации и облачных платформ. Накопитель использует интерфейс PCIe 4.0 и доступен в вариантах на 480 Гбайт, 960 Гбайт и 1,92 Тбайт. В наличии система защиты от потери питания (PLP), показатель износостойкости составляет 1 DWPD. Новинка потребляет всего 2 Вт в режиме ожидания и от 4,5 Вт в активном. DapuStor позиционирует J5101 как альтернативу PXE и SATA-накопителям для загрузки ОС.

Скорость последовательного чтения DapuStor J5101 достигает 3800 Мбайт/с, при случайном чтении 4K-блоками — до 650 тыс. IOPS. Скорости записи и тип используемой памяти NAND производитель не раскрывает. Производитель протестировал версию накопителя объёмом 960 Гбайт в сравнении с двумя неназванными загрузочными M.2-накопителями: модель J5101 показала потребление 5,5 Вт в активном режиме и 2 Вт в режиме ожидания — другие две продемонстрировали 8,9/3,5 Вт и 8/3 Вт соответственно. Это соответствует снижению энергопотребления на 31–38 % в активном режиме и на 33–43 % в режиме простоя. В масштабах нескольких тысяч серверов небольшая экономия мощности на каждом накопителе даёт ощутимый результат, отмечает DapuStor.

DapuStor J5101 оснащён системой защиты от потери питания и механизмом сквозной защиты данных, предохраняющими загрузочный том от последствий внезапного отключения электроэнергии. Имеются Secure Boot и проверка целостности прошивки. Заявлено о наличии системы коррекции ошибок при чтении блоков по 4 кбайт и машинного обучения с ASIC — это помогает сократить количество обращений к ячейкам, заявляет DapuStor.

Ранее производитель представил двухрежимные SSD серии J5060; накопители серии R6060 ёмкостью до 245, а затем и до 512 Тбайт. Совместно с ZTE компания успешно внедрила свои накопители в системы с погружным охлаждением.

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