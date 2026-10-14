Чтение до 20 млн IOPS: Kioxia показала SSD GP1 на базе XL-Flash третьего поколения

Kioxia показала улучшенные твердотельные накопители серии GP1, построенные на основе памяти XL-Flash третьего поколения. Эти устройства ориентированы на высокопроизводительные ИИ-системы, где выполняют функции сверхбыстрого промежуточного уровня хранения между памятью HBM и стандартными SSD.

Оригинальные изделия Kioxia GP1 дебютировали в августе нынешнего года. Они выполнены на флеш-памяти XL-Flash второго поколения и оснащены интерфейсом PCIe 6.0 (NVMe 2.2). Заявленный показатель IOPS (количество операций ввода-вывода в секунду) достигает 10 млн при произвольном чтении данных блоками по 512 байт. Доступны варианты в форм-факторах E3.S и E1.S.

У новых SSD семейства GP1 величина IOPS при произвольном чтении увеличилась вдвое — до 20 млн. Кроме того, XL-Flash третьего поколения обеспечивает в три раза более высокую скорость чтения и примерно на 150 % более высокую скорость записи по сравнению с предшественниками. Новая флеш-память отличается укороченными шинами, что позволило снизить RC-задержку.

Кроме того, увеличилось количество независимых плоскостей памяти в расчёте на кристалл (XL-Flash второго поколения насчитывает 16 таких плоскостей). Общая эффективность выросла приблизительно на 40 % при чтении и на 80 % при записи, однако энергопотребление на каждую операцию, по оценкам, несколько увеличилось.

Прочие технические характеристики улучшенных SSD пока не раскрываются. В оригинальных накопителях GP1 применяются ячейки MLC (два бита информации), работающие в режиме pSLC. Устройства способны выдерживать до 50 полных перезаписей в сутки (DWPD).

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