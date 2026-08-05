Kioxia анонсировала CXL-модули XL1 для ИИ-нагрузок

Kioxia анонсировала CXL-модули XL1, предназначенные для расширения памяти в ИИ-системах. В основу изделий положена фирменная флеш-память Kioxia XL-Flash (SCM). Она отличается низкой задержкой и высокой производительностью. По заявлениям разработчика, XL-Flash создана, чтобы устранить разрыв в быстродействии между энергозависимой памятью (включая DRAM) и обычной флеш-памятью. Как и любая флеш-память, XL-Flash способна сохранять данные при отключении питания.

Полностью характеристики CXL-модулей XL1 пока не раскрываются. Но известно, что память XL-Flash использует технологию BiCS FLASH 3D. В случае SLC применяются кристаллы на 128 Гбит, а в случае MLC — на 256 Гбит. Возможны исполнения с двумя, четырьмя и восемью кристаллами в одном корпусе.

Идея XL1 заключается в том, что эти модули берут на себя хранение «холодных» данных, к которым система обращается сравнительно редко. Вместе с тем часто используемые «горячие» данные остаются в более быстрой DRAM. Иными словами, XL-Flash выступает в качестве слоя расширения оперативной памяти. Для обмена информацией служит интерфейс CXL на основе PCIe. Таким образом, изделия XL1 помогут решить проблему нехватки памяти в составе ИИ-платформ и снизить затраты на масштабирование инфраструктуры. Пробные поставки новых модулей отдельным заказчикам начнутся в текущем месяце.

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