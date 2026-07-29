Kioxia представила SSD серии NX1 с поддержкой СЖО

Компания Kioxia анонсировала SSD корпоративного класса семейства NX1, выполненные в форм-факторе E1.S. Накопители рассчитаны на высокопроизводительные GPU-серверы, которые применяются на площадках гиперскейлеров и в крупных дата-центрах, ориентированных в том числе на задачи ИИ.

NX1 — это первые изделия Kioxia, поддерживающие DLC СЖО. Такая опция в дополнение к традиционному воздушному охлаждению доступна для устройств в корпусе толщиной 9,5 мм. В семейство также входят варианты толщиной 15 мм: они оснащаются исключительно воздушным охлаждением.

Для подключения к серверу служит интерфейс PCIe 5.0 (NVMe 2.0). Говорится о поддержке стандартов OCP Datacenter NVMe SSD 2.6 и NVMe Flexible Data Placement (FDP), а также опционального шифрования данных (SED). В основу накопителей положены чипы флеш-памяти Kioxia BiCS Flash 8-го поколения типа TLC и фирменный контроллер с «уникальными возможностями». Задействована технология CBA (CMOS directly Bonded to Array), которая обеспечивает повышение энергоэффективности, производительности, плотности и стабильности по сравнению с решениями предыдущих поколений.

В серию NX1 входят модели вместимостью от 1,92 до 15,36 Тбайт. Устройства способны выдерживать одну полную перезапись в сутки (1 DWPD). По сравнению с SSD серии Kioxia XD8 типоразмера E1.S, которые дебютировали в октябре 2024 года, новинки обеспечивают прирост производительности до 38 % в режиме последовательной записи и до 20 % на операциях произвольной записи. Пробные поставки изделий NX1 уже начались.

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