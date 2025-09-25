Solidigm представила первые в мире E1.S SSD с СЖО для ИИ-серверов

Компания Solidigm, принадлежащая южнокорейской SK Hynix, анонсировала, как утверждается, первые в мире SSD формата E1.S, оснащённые системой жидкостного охлаждения. Устройства предназначены для использования в безвентиляторных серверах с высокой плотностью компоновки, ориентированных на приложения ИИ.

О новой СЖО для SSD впервые стало известно в марте нынешнего года. Решение предполагает использование охлаждающей пластины, которая располагается с одной стороны накопителя. При этом сами водоблоки и SSD монтируются бок о бок в дисковой корзине, что позволяет отводить тепло от обеих сторон твердотельного устройства хранения. Допускается горячая замена накопителей.

СЖО подходит для использования с накопителями Solidigm D7-PS1010 стандарта E1.S толщиной 9,5 и 15 мм. Эти изделия, построенные на 176-слойных чипах флеш-памяти TLC 3D NAND, оснащены интерфейсом PCIe 5.0 x4 (NVMe). Доступны варианты вместимостью 3,84 и 7,68 Тбайт. Скорость передачи данных при последовательном чтении достигает 14 500 Мбайт/с, при последовательной записи — 10 500 Мбайт/с (8400 Мбайт/с у модификации на 3,84 Тбайт). Показатель IOPS при произвольном чтении находится в диапазоне 3,2–3,3 млн, при произвольной записи — 315–400 тыс.

Solidigm отмечает, что СЖО обеспечивает целенаправленный отвод тепла непосредственно от критически важных компонентов по обеим сторонам SSD, благодаря чему повышаются стабильность и производительность при высоких нагрузках. При этом увеличивается плотность монтажа компонентов, что помогает экономить пространство в серверах и, в конечном итоге, в дата-центрах.

Компания Solidigm сотрудничает с ведущими производителями серверного оборудования для интеграции нового решения в передовые ИИ-системы. В число партнёров, в частности, входит Supermicro. Утверждается, что новые SSD могут использоваться в самых современных архитектурах с жидкостным охлаждением, включая серверы Supermicro на базе NVIDIA HGX B300.

