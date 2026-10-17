SP Industrial анонсировала шесть SSD на eTLC-памятью и ресурсом до 3 DWPD

Компания SP Industrial анонсировала шесть SSD на базе памяти 3D NAND eTLC, оснащённых DRAM-буфером и защитой от сбоев питания (PFP). Новинки доступны в форм-факторах E1.S, U.2, M.2 2280 и SATA SFF, передаёт StorageReview.com. Некоторые из моделей имеют повышенный ресурс работы — до трёх полных циклов перезапись в день (3 DWPD). Впрочем, полные характеристики новинок пока не приводятся.

Ранее SP Industrial, являющаяся промышленным подразделением Silicon Power и выпускающая накопители для автомобильной электроники, сетевого оборудования, систем автоматизации и периферийных ИИ-вычислений, предлагала накопители U.2 с интерфейсом не выше PCIe 4.0, тогда как новые модели E1.S и U.2 имеют поддержку PCIe 5.0. Кроме того, новые U.2 SSD отличает ёмкость до 15,3 Тбайт.

SP Industrial EE1S3F0 в форм-факторе E1.S поддерживает ZNS, имеет ёмкость до 7,6 Тбайт и доступна в вариантах 1 или 3 DWPD. Форм-фактор U.2 представлен тремя моделями ESSU3J0, ESSU3F0 и ESSU3I0 с поддержкой интерфейсов PCIe 4.0/5.0 и износостойкостью 1 или 3 DWPD (разбивка по моделям не приводится). Загрузочные накопители EMEC3I0 в форм-факторе M.2 2280 поддерживают только PCIe 4.0 и имеют ёмкость от 480 Гбайт до 1,9 Тбайт.

Наконец, SFF-модель с интерфейсом SATA 3 имеет объёмот 480 Гбайт до 7,6 Тбайт. Для неё также доступны варианты с ресурсом 1 и 3 DWPD. Дополнительно производитель указывает на низкое потребление энергии и незначительный нагрев при работе — решение тоже позиционируется как загрузочное.

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