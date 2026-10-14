E3.S ёмкостью до 30,72 Тбайт: Kioxia представила SSD серии CM9-DLC с поддержкой СЖО

Kioxia анонсировала SSD семейства CM9-DLC с поддержкой прямого жидкостного охлаждения. Накопители ориентированы на применение прежде всего в ИИ-серверах для кеширования контекста.

Изделия выполнены в форм-факторе E3.S с двухпортовой конфигурацией. Задействованы чипы флеш-памяти BiCS FLASH TLC NAND восьмого поколения; для обмена данными служит интерфейс PCIe 5.0 (NVMe 2.0, NVMe-MI 1.2). Говорится о поддержке отдельных положений спецификации OCP Datacenter NVMe SSD v2.5.

Накопители CM9-DLC будут предлагаться в вариантах для смешанных нагрузок и интенсивного чтения. В первом случае вместимость составляет 6,4, 12,8 и 25,6 Тбайт. Скорость последовательного чтения варьируется от 13 500 до 14 800 Мбайт/с, скорость последовательной записи — от 9750 до 11 000 Мбайт/с. Величина IOPS при произвольном чтении данных блоками по 4 Кбайт составляет от 3,2 до 3,4 млн, при произвольной записи — 800 тыс. Такие устройства рассчитаны на три полных перезаписи в сутки (величина DWPD) на протяжении пяти лет.

В свою очередь, изделия, оптимизированные для операций чтения, могут иметь ёмкость 7,68, 15,36 и 30,72 Тбайт. Их скоростные показатели аналогичны SSD для смешанных нагрузок. При этом значение IOPS при произвольном чтении находится в диапазоне от 2,75 до 3,4 млн, а при произвольной записи — от 270 до 500 тыс. Устройства выдерживают одну полную перезапись в сутки в течение пяти лет.

Все новые накопители могут устанавливаться в серверы как с СЖО, так и с традиционным воздушным охлаждением. Предусмотрены средства защиты данных при внезапном отключении питания Power Loss Protection (PLP), функция мгновенного уничтожения информации (SIE) и инструменты сквозного шифрования. Пробные поставки SSD уже начались.

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