DapuStor представила двухрежимные SSD с поддержкой QLC и pSLC

Компания DapuStor, по сообщению ресурса Blocks & Files, представила новую двухрежимную конфигурацию для своих SSD серии J5060, ориентированных на дата-центры. Предложенная архитектура позволяет совместить преимущества изделий QLC и SLC.

Накопители на основе чипов флеш-памяти SLC (один бит информации в ячейке) обеспечивают надёжность (большое количество циклов перезаписи — от 50 тыс. до 100 тыс.), высокую скорость и минимальный риск ошибок. Однако такие решения имеют относительно небольшую ёмкость и значительную стоимость. В свою очередь, устройства QLC (четыре бита информации в ячейке) предлагают большую вместимость и существенную скорость чтения, но требуют применения сложных алгоритмов коррекции ошибок и облают небольшим ресурсом (выдерживают от 500 до 1000 циклов перезаписи).

DapuStor предлагает выделять в структуре накопителей J5060 часть QLC-памяти под зону pseudo-SLC (pSLC). Эта секция показывает среднюю задержку при записи менее 8 мкс, что находится на одном уровне с показателями полноценных SLC-устройств, таких как Kioxia FL6. Сегмент pSLC хорошо подходит для журналов баз данных, кеша метаданных и пр.

В качестве примера приводится SSD на 30,72 Тбайт: для него технология DapuStor позволяет выделить под pSLC-зону 400 Гбайт, 800 Гбайт или 1,2 Тбайт пространства, пожертвовав при этом в четыре-пять раз большей ёмкостью QLC. То есть, в зависимости от конфигурации под нужды pSLC перераспределяется от 6 % до 20 % ёмкости QLC. Все настройки выполняются на программном уровне.

По оценкам DapuStor, двухрежимный SSD обеспечивает как минимум в 7 раз более высокую производительность при случайной записи (показатель IOPS) по сравнению с накопителями, использующими исключительно QLC-память. При этом область pSLC выдерживает в 25 раз больше циклов записи по сравнению с QLC, что продлевает срок службы устройств хранения в целом. В случае систем с большим количеством SSD наличие зоны pSLC позволяет эффективно перераспределять нагрузки, одновременно повышая надёжность. DapuStor указывает, что её решение хорошо подходит для задач ИИ, требующих высокой пропускной способности и низкой задержки при значительном объёме хранимых данных.

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