РТК-ЦОД дополнил платформу защиты и восстановления данных «Ковчег» модулями «Бункер» и «Феникс»

РТК-ЦОД, ИТ-сервис-провайдер полного цикла, на площадке CNews Forum представил расширенную архитектуру платформы резервного копирования и восстановления данных «Ковчег». О модулях «Бункер» и «Феникс» в ходе своего выступления рассказал технический директор компании Алексей Забродин. Представленные решения дополняют базовый контур хранения «Резерв» в составе «Ковчега» и позволяют выстроить многоуровневую защиту данных заказчика.

В основе платформы «Ковчег» лежит принцип жёсткой изоляции: резервные данные физически вынесены за пределы основной инфраструктуры заказчика. Базовым контуром выступает модуль «Резерв», который размещает критически важную информацию на удалённой площадке и применяет строгую ролевую модель доступа. Архитектура решения выстроена так, что даже полная компрометация ИТ-среды заказчика не позволяет изменить защищённые резервные копии или удалить их.

Модуль «Бункер» представляет собой ещё один уровень защиты данных, реализованный в виде отдельной инсталляции, физически размещённой на дополнительной площадке. По заданному графику «Бункер» подключается к «Резерву» и забирает актуальные снэпшоты — мгновенные копии, фиксирующие точное состояние данных на конкретный момент времени. Затем он переносит их в физически изолированное, неизменяемое хранилище. Режим работы по расписанию с возможностью отключения системы хранения данных обеспечивает дополнительную защиту за счёт периодической недоступности хранилища.

«Феникс» представляет собой изолированную доверенную среду восстановления. Если модули «Резерв» и «Бункер» отвечают за хранение резервных копий, то «Феникс» позволяет развернуть и проверить их в чистой среде, перед восстановлением в продуктивную инфраструктуру.

В зависимости от требований заказчика решение может быть реализовано в нескольких конфигурациях. Первая предполагает выделение готовых вычислительных ресурсов в облаке РТК-ЦОД. Второй вариант — построение частного облака. Третий сценарий — предоставление инфраструктуры по модели bare metal. РТК-ЦОД передаёт заказчику подключенное к облаку оборудование, на котором он самостоятельно или с участием специалистов провайдера настраивает свой ИТ-ландшафт. Для восстановления «Феникс» может задействовать и резервные мощности самого заказчика.

Для крупных компаний с особыми требованиями к архитектуре доступен ещё один сценарий — создание индивидуальной «холодной» площадки. РТК-ЦОД готовит выделенную инфраструктуру, повторяющую ИТ-ландшафт заказчика в ограниченном или полноценном формате. Такая инсталляция находится в режиме ожидания и активируется при необходимости срочного восстановления основного ЦОД. «Феникс» может использоваться не только для экстренного восстановления после сбоев или атак, но и как резервный ЦОД. В штатном режиме заказчик может оптимизировать затраты, перераспределив часть поддерживающих систем на площадку «Феникса» и снизив нагрузку на основную инфраструктуру.

«"Ковчег" — это не просто бэкап, это решение, которое разрывает цепочку атаки. С модулями «Бункер» и «Феникс» мы завершаем архитектуру: теперь данные не просто хранятся, они физически недоступны для атакующих, а у бизнеса есть безопасная среда для их проверки и перезапуска ИТ-инфраструктуры. РТК-ЦОД предлагает заказчикам не только защиту резервных копий, но и план восстановления, а также обеспечивает полный цикл эксплуатации и поддержки. Это комплексный подход, который реально спасает бизнес в критической ситуации», — заявил технический директор РТК-ЦОД Алексей Забродин.

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