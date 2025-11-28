До 15,36 Тбайт и интерфейс SATA-3: SSSTC выпустила TLC SSD серии ER4

Компания Solid State Storage Technology Corporation (SSSTC), дочерняя структура Kioxia, представила SSD серии ER4 для платформ корпоративного класса и дата-центров. По заявлениям разработчика, накопители подходят для применения в средах, ориентированных на аналитику данных в реальном времени, ИИ-инференс, виртуализацию и другие ресурсоёмкие задачи. Кроме того, изделия могут использоваться в NAS для малого и среднего бизнеса, системах резервного копирования и видеонаблюдения.

SSD выполнены в SFF-формате на основе 112-слойных чипов флеш-памяти Kioxia 3D TLC NAND. Задействован контроллер Innogrit IG5600BAA 575P TFBGA. Для подключения служит интерфейс SATA-3.

В семейство ER4 вошли модели вместимостью 7,68 и 15,36 Тбайт. Скорость последовательного чтения информации у обоих накопителей достигает 550 Мбайт/с, последовательной записи — 530 Мбайт/с. Величина IOPS (операций ввода/вывода в секунду) при произвольном чтении данных блоками по 4 Кбайт составляет 98 тыс., при произвольной записи — 55 тыс. у младшей версии и 30 тыс. у старшей.

В накопителях реализован ряд функций обеспечения безопасности корпоративного уровня, включая сквозную защиту данных, безопасное стирание и 256-битное шифрование AES (с опциональной поддержкой TCG Enterprise). Средства Power Loss Protection (PLP) отвечают за сохранность информации при внезапном отключении питания. Показатель MTBF заявлен на уровне 3 млн часов. Устройства рассчитаны на работу в температурном диапазоне от 0 до +70 °C. Максимальное энергопотребление составляет 5 Вт. На накопители предоставляется пятилетняя гарантия.

