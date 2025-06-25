SSSTC выпустила SATA SSD серии CVD для интенсивной записи

Компания Solid State Storage Technology Corporation (SSSTC) анонсировала SSD семейства CVD, оснащённые интерфейсом SATA-3. Накопители оптимизированы для приложений с интенсивной и продолжительной записью информации. Это могут быть системы видеонаблюдения и видеопроизводства, потоковой передачи данных, автомобильные регистраторы и т.п.

Устройства представлены в форм-факторах M.2 2280 и SFF. В обоих случаях вместимость может составлять 128, 256 и 512 Гбайт, а также 1 и 2 Тбайт. Применены чипы флеш-памяти 3D TLC NAND — изделия Kioxia BiCS FLASH пятого поколения. Скорость последовательного чтения информации достигает 500 Мбайт/с, скорость последовательной записи — 260 Мбайт/с. Величина IOPS при произвольных чтении и записи блоками по 4 Кбайт — до 50 тыс. и 75 тыс. соответственно.

Накопители способны выдерживать свыше одной полной перезаписи в сутки (1 DWPD) на протяжении трёх лет. Средняя заявленная наработка на отказ (MTBF) превышает 3 млн часов. Диапазон рабочих температур простирается от 0 до +85 °C.

В устройствах реализована фирменная технология SSSTC Direct Write, специально разработанная для рабочих нагрузок с интенсивной записью. Система обеспечивает запись данных непосредственно в TLC, устраняя зависимость от кеша SLC. В результате, обеспечиваются стабильная производительность (предотвращается падение скорости) и низкие задержки. По заявлениям разработчика, даже при непрерывной записи видео в высоком разрешении в режиме 24/7 накопители демонстрируют устойчивую производительность.

В новинках реализована поддержка шифрования AES-256 и TCG Opal. Средства Power Loss Protection (PLP) обеспечивают сохранность данных при внезапном отключении питания. Массовое производство накопителей серии CVD уже началось.

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