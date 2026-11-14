Innodisk представила PCIe 5.0 SSD и модули DDR5 для серверов

 
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Компания Innodisk представила широкий спектр продуктов корпоративного класса, включая SSD и передовые модули памяти DDR5 для серверов.

В частности, анонсированы накопители серии 5TS-P в форм-факторе E1.S. Эти решения, выполненные на основе чипов флеш-памяти 3D eTLC, оснащены интерфейсом PCIe 5.0 x4. Вместимость составляет от 1,92 до 7,68 Тбайт. Заявленная скорость последовательного чтения информации достигает 14 Гбайт/с, скорость последовательной записи — 10 Гбайт/с. Говорится о поддержке AES и TCG Opal 2.0. Максимальное энергопотребление — 25 Вт, средняя наработка на отказ (MTBF) — 2 млн часов.

Кроме того, Innodisk демонстрирует накопители семейства 4TS2-P в различных вариантах исполнения, включая M.2 22110 и М.2 2280, U.2, E3.S и E1.S. Они оснащены интерфейсом PCIe 4.0 x4. Скорость чтения в зависимости от модификации составляет до 6600 Мбайт/с, скорость записи — до 1550 Мбайт/с. Ёмкость — до 12,8 Тбайт (у E3.S).

В свою очередь, SSD серии 3TS9-P наделены интерфейсом SATA-3. Эти устройства предлагаются в вариантах SFF и М.2 2280. Вместимость варьируется от 240 Гбайт до 3,84 Тбайт. Накопители способны считывать данные со скоростью до 540 Мбайт/с и записывать со скоростью до 530 Мбайт/с. Величина MTBF превышает 3 млн часов.

По направлению памяти анонсированы модули DDR5-8000 RDIMM и DDR5-12800 MRDIMM. В первом случае ёмкость составляет 16, 24, 32, 48 и 64 Гбайт, во втором — 32, 48, 64, 96 и 128 Гбайт. Все изделия функционируют при напряжении 1,1 В, а диапазон рабочих температур простирается от 0 до +95 °C. Модули оснащены позолоченными контактами с толщиной покрытия 30 мкм и защитой от сульфирования, которая предотвращает повреждения при длительной работе в средах с высокой концентрацией серы.

Источник изображений: Innodisk

Источник изображений: Innodisk

Наконец, представлены CXL-изделия в виде карты расширения HHHL ёмкостью до 256 Гбайт и модулей E3.S 2T (коннектор EDSFF 2C) объёмом до 128 Гбайт. Задействован интерфейс PCIe 5.0 x8; говорится о соответствии спецификациям CXL 1.1 и CXL 2.0. Диапазон рабочих температур — от 0 до +70 °C.

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