Innodisk выпустила индустриальные модули DDR5-8000 RDIMM

Компания Innodisk анонсировала модули оперативной памяти DDR5-8000 RDIMM ECC, предназначенные для использования в периферийных ИИ-системах, корпоративных серверах и НРС-платформах. Изделия будут предлагаться в вариантах объёмом от 16 до 64 Гбайт.

Отмечается, что работа таких ресурсоёмких приложений, как большие языковые модели (LLM), генеративный ИИ, цифровые двойники и телемедицинские сервисы, зачастую сопряжена с непрерывным обменом большими наборами данных между CPU и подсистемой RAM. Новые модули RDIMM со скоростью до 8000 МТ/с спроектированы специально для обеспечения высокой производительности и надёжности при постоянных нагрузках.

Реализованы различные механизмы безопасности, повышающие стабильность при эксплуатации в промышленных условиях. Так, встроенные TVS-диоды (супрессоры) защищают компоненты от резких скачков напряжения, а электронные предохранители eFuse предотвращают сбои при аномалиях в цепи питания. Модули получили позолоченные контакты (толщина покрытия составляет 30 мкм), что улучшает проводимость и увеличивает срок службы. Кроме того, предусмотрена защита от сульфирования, которая предотвращает выход модулей из строя при длительной работе в средах с высокой концентрацией серы.

В I квартале 2027 года Innodisk планирует расширить ассортимент изделий DDR5-8000. В частности, будут представлены решения CUDIMM, CSODIMM, ECC CUDIMM и ECC CSODIMM. Эти модули найдут применение в широком спектре периферийных и промышленных устройств.

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