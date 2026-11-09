Penguin Solutions представила модули DDR5-12800 MRDIMM для ИИ ЦОД

Компания Penguin Solutions анонсировала модули оперативной памяти SMART Modular DDR5 MRDIMM, спроектированные специально для дата-центров под задачи ИИ. Представленные решения поддерживают скорость передачи данных до 12 800 МТ/с. Модули доступны в вариантах ёмкостью 32, 64, 96 и 128 Гбайт. Напряжение питания составляет 1,1 В, высота изделий — 31,25 мм. Диапазон рабочих температур простирается от 0 до +70 °C. Среди ключевых сфер применения названы ресурсоёмкие ИИ-приложения, в том числе инференс, и HPC.

Подчеркивается, что память SMART Modular DDR5-12800 MRDIMM проходит строгое тестирование по фирменной методике Zefr. Этот процесс проверки имитирует жёсткие режимы эксплуатации в реальной среде. Он помогает выявлять и устранять потенциальные проблемы с синхронизацией и целостностью электрических сигналов, что гарантирует стабильную производительность и сохранность данных, необходимые для критически важной инфраструктуры ИИ, говорит компания. Утверждается, что отсев дефектных компонентов на этапе скрининга Zefr позволяет устранить более 90 % потенциальных сбоев, связанных с надёжностью памяти в реальных условиях эксплуатации.

Реализованы улучшенные механизмы тепловой и электрической защиты. Кроме того, применяются компоненты ASR (Anti-Sulfur Resistors) для минимизации вредного воздействия серы. Это вещество широко используется во многих отраслях промышленности. Однако когда серебряные сплавы в DRAM-чипах подвергаются воздействию сернистых газов, происходит коррозионная реакция, что приводит к снижению проводимости и быстрому выходу изделий из строя. Специальное покрытие позволяет решить данную проблему.

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