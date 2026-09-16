Micron создала серверные модули памяти RDIMM DDR5-9200 объёмом 512 Гбайт

Micron объявила о разработке первых в мире модулей оперативной памяти RDIMM DDR5 объёмом 512 Гбайт. Изделия рассчитаны на применение в высокопроизводительных серверах, ориентированных на ресурсоёмкие задачи, такие как обучение больших языковых моделей (LLM), приложения агентного ИИ, инференс в реальном времени, анализ огромных массивов данных и пр.

Представленные решения поддерживают скорость передачи данных до 9200 МТ/с. В модулях памяти кристаллы DRAM расположены вертикально друг над другом, что позволяет повысить плотность компоновки. Применяется технология сквозных соединений TSV (Through-Silicon Via).

Подчёркивается, что благодаря созданным изделиям RDIMM DDR5-9200 в одном двухсокетном сервере с 24 слотами DIMM может использоваться до 12 Тбайт ОЗУ. При этом достигается повышение энергоэффективности подсистемы RAM. Утверждается, что один модуль ёмкостью 512 Гбайт потребляет 16 Вт против 44,2 Вт у четырёх изделий на 128 Гбайт. Это соответствует выигрышу в 63,8 % при аналогичном общем объёме ОЗУ.

Micron также заявляет, что в таких задачах, как аналитика данных в Apache Spark (SVM), новые модули памяти обеспечивают повышение производительности до 1,4 раза по сравнению с конфигурациями на базе DDR5 объёмом 256 Гбайт. Помимо этого, разработанные изделия предоставляют значительные преимущества для ресурсоёмких баз данных и платформ кеширования, включая RocksDB и Redis, повышая пропускную способность и улучшая параллелизм.

В тестировании модулей RDIMM DDR5-9200 на 512 Гбайт принимают участие AMD и Intel. Организовать массовое производство решений планируется во II половине следующего года.

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