Renesas представила платформу третьего поколения DDR5 MRDIMM-16000

Компания Renesas Electronics анонсировала чипсет третьего поколения для модулей оперативной памяти DDR5 Multiplexed Rank Dual In-Line Memory Module (MRDIMM). Изделия ориентированы на применение в системах для ИИ ЦОД, облачных платформ и других инфраструктур, рассчитанных на ресурсоёмкие задачи.

В состав решения Renesas входят такие компоненты, как MRCD (Multiplexed Registering Clock Driver) для управления тактовыми сигналами, MDB (Multiplexed Data Buffer) для работы с буфером данных, PMIC (Power Management IC) для управления питанием, датчики температуры и пр. Кроме того, реализован инструментарий Device Equalization Self-Train Mode (DESTM) Quality Indication Status, который в числе прочего помогает точнее настраивать тайминги, чтобы максимально раскрыть потенциал системы.

Чипсет Renesas третьего поколения обеспечивает скорость до 16 000 МТ/с. Это, как утверждается, что 25 % больше по сравнению с изделиями предыдущего поколения. При этом используется существующая инфраструктура DDR5. Таким образом, производители и интеграторы могут увеличить производительность подсистемы памяти серверного оборудования на четверть без внесения каких-либо изменений на уровне аппаратной платформы. Кроме того, говорится о высокой энергетической эффективности.

Renesas уже начала пробные поставки компонентов MRDIMM Gen 3 MRCD (RRG5013x) и MDB (RRG5103x) некоторым клиентам, включая ведущих производителей памяти DRAM. Предполагается, что на коммерческом рынке модули DDR5-16000 MRDIMM появятся во II половине следующего года.

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