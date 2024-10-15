Rambus представила полный набор компонентов для выпуска DDR5-памяти MRDIMM-12800 и RDIMM-8000

Компания Rambus объявила о выпуске наборов электронных SMD-компонентов, необходимых для производства модулей ОЗУ RDIMM и MRDIMM нового поколения для серверов. Наборы включают тактовые генераторы, драйверы для управления питанием и некоторые другие компоненты.

В представленный Rambus набор вошли следующие базовый компоненты:

первый в отрасли регистровый чип пятого поколения (Registering Clock Driver, RCD), позволяющий модулям RDIMM работать со скоростью 8000 МТ/с;

мультиплексированный регистровый чип (MRCD) и мультиплексированный буфер данных (MDB), позволяющие будущим модулям MRDIMM работать со скоростью до 12 800 MT/с;

чип управления питанием второго поколения (PMIC5030), разработанный для модулей DDR5 RDIMM-8000 и MRDIMM-12800, поддерживающий сверхвысокие токи при низком напряжении для реализации более высоких скоростей памяти и большего количества DRAM и логических микросхем на модуль;

чип Serial Presence Detect Hub (SPD) и температурный сенсор (TS).

Компания поясняет, что DDR5 MRDIMM-12800 использует новую конструкцию модуля, которая повышает скорость передачи данных и производительность системы за счёт мультиплексирования двух рангов, эффективно чередуя два потока данных. Это позволяет шине памяти хоста удвоить скорость передачи данных в сравнении с традиционными модулями при использовании тех же физических соединений DDR5 RDIMM.

Для этого требуется чип MRCD, который может адресовать два ранга DRAM в чередующихся тактовых циклах, а также чипы MDB для управления потоками данных к микросхемам DRAM и от них. Для каждого модуля DDR5 MRDIMM-12800 требуется один MRCD и десять чипов MDB. MRCD и MDB также будут поддерживать формфактор Tall MRDIMM с четырьмя рангами.

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