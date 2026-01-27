Встраиваемый модуль Innodisk EXEC-Q911 на чипе Qualcomm обладает ИИ-быстродействием до 200 TOPS

Компания Innodisk анонсировала встраиваемый модуль EXEC-Q911 и сопутствующую интерфейсную плату (комплект COM-HPC Mini Starter Kit) для решения ИИ-задач на периферии, в том числе в неблагоприятных условиях при температурах от -40 до +85 °C. В основу новинки положена аппаратная платформа Qualcomm.

Задействован чип DragonWing IQ-9075 (QCS9075). Это изделие содержит восемь вычислительных ядер Kryo Gen 6 (Cortex-A78C) с тактовой частотой до 2,36 ГГц и четыре ядра реального времени Cortex-R52 с частотой до 1,85 ГГц. В состав процессора входит графический блок Adreno 663 с поддержкой Vulkan 1.2, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP, Adreno NN Direct. Встроенный модуль Adreno VPU 765 способен декодировать видео AV1/HEVC/H.265/H.264/VP9/MPEG-2 в формате вплоть до 8Kp60, а также кодировать материалы H.264/H.265/HEIF/HEIC до 4Kp60 (два потока). Интегрированный нейропроцессорный узел (NPU) обеспечивает ИИ-производительность до 200 TOPS на операциях INT8: заявлена поддержка фреймворков TensorFlow, PyTorch, ONNX, Paddle, Caffe, DarkNet и пр.

Изделие EXEC-Q911 несёт на борту 36 Гбай LPDDR5X, флеш-модули UFS 3.1 вместимостью 128 Гбайт, eMMC на 32 Гбайт и NOR Flash ёмкостью 32 Мбайт. Упомянута совместимость с Yocto Linux (Kernel 6.6) и Ubuntu 24.04 (Kernel 6.8).

Интерфейсная плата располагает двумя разъёмами DisplayPort 1.2, двумя сетевыми портами 2.5GbE RJ45, тремя портами USB 3.1 Type-A, одним коннектором USB 3.1 Type-C и двумя портами USB 2.0 Type-A. Кроме того, есть 3,5-мм аудиогнездо (кодек WM8904), интерфейсы eDP, MIPI-CSI (два по 4 линии) и RS-232/RS-422/RS-485 (последовательный порт). Доступны слоты M.2 Key-M 2280 (PCIe 4.0 x4) для SSD, M.2 Key-B 3052 (USB 3.2 Gen2, USB 2.0) для модема 4G/5G и M.2 Key-E 2230 (PCIe 4.0 x2, USB 2.0) для адаптера Wi-Fi/Bluetooth. Питание в диапазоне 9–36 В подаётся через 2-контактный коннектор. Размеры составляют 146 × 102 × 56,99 мм (вместе с модулем COM-HPC), масса — 1,7 кг вместе с кулером, в состав которого входят радиатор и вентилятор.

