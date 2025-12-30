Rockchip представила комплекты для разработчиков с ИИ-модулями RK1820/RK1828 в формате SO-DIMM

Компания Rockchip, по сообщению ресурса CNX Software, анонсировала комплекты серии RK182X 3D RAM Stacking Development Kit, ориентированные на разработчиков систем с ИИ-функциями. В основу изделий положена интерфейсная плата AIO-GS1N2, на которую устанавливаются различные вычислительные и вспомогательные модули.

Доступны варианты с основными модулями Core-3588JD4, Core-3588SJD4 AI и Core-3576JD4. Первый содержит процессор Rockchip RK3588 с восемью ядрами (квартеты Cortex-A76 и Cortex-A55), графическим блоком Arm Mali-G610 и нейроузлом (NPU) с ИИ-производительностью до 6 TOPS. Объём оперативной памяти LPDDR4/LPDDR4x варьируется от 4 до 32 Гбайт, вместимость флеш-модуля eMMC — от 32 до 256 Гбайт.

Решение Core-3588SJD4 AI использует процессор Rockchip RK3588S со схожими характеристиками, но при этом работает только с памятью LPDDR5 (4–32 Гбайт), а ёмкость чипа eMMC составляет от 32 до 128 Гбайт. Наконец, версия Core-3576JD4 получила процессор Rockchip RK3576 с восемью ядрами (по четыре Cortex-A72 и Cortex-A53), графическим блоком Arm Mali-G52 и NPU с ИИ-производительностью до 6 TOPS. Поддерживается 2–16 Гбайт памяти LPDDR4/LPDDR4x и 16–256 Гбайт eMMC.

В качестве вспомогательных модулей выступают ИИ-ускорители Rockchip RK1820 и RK1828 в форм-факторе SO-DIMM: первый содержит 2,5 Гбайт памяти DRAM, второй — 5 Гбайт. Возможна работа с LLM, насчитывающими соответственно до 3 и 7 млрд параметров. ИИ-производительность в обоих случаях достигает 20 TOPS (INT8).

В оснащение входят слот microSD, порты SATA-3 для подключения накопителей, разъём M.2 2280 Key-M для SSD (NVMe), интерфейсы HDMI 2.0 и D-Sub, два порта USB 3.0, аудиогнёзда, девять портов 1GbE (RJ45) и выделенный порт управления 1GbE. Опционально может быть добавлен адаптер Wi-Fi (2,4/5 ГГц) в виде изделия M.2 E-Key. Имеются две 10-контактные колодки с поддержкой RS485, UART, GPIO. Питание может подаваться через DC-коннектор (24 В / 5 A), 6- или 4-контактный разъём ATX. Габариты составляют 231,27 × 164,13 × 33,57 мм, масса — 350 г. Диапазон рабочих температур простирается от -20 до +60 °C.

