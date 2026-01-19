Два порта 2.5GbE и до 32 Гбайт ОЗУ: вышел одноплатный компьютер NanoPC-T6 Plus

Компания FriendlyElec пополнила ассортимент одноплатных компьютеров моделью NanoPC-T6 Plus. Новинка, построенная на аппаратной платформе Rockchip, доступна для заказа по ориентировочной цене от $200 (16+64 Гбайт). За дополнительные $22 можно приобрести металлический корпус, позволяющий превратить изделие в полноценный мини-компьютер.

Применён процессор Rockchip RK3588, который объединяет восемь вычислительных ядер: по четыре Cortex-A76 (2,4 ГГц) и Cortex-A55 (1,8 ГГц). В состав чипа входят графический блок Arm Mali-G610 MP4 GPU с поддержкой OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.2 и Vulkan 1.2, а также нейропроцессорный узел (NPU) с ИИ-производительностью до 6 TOPS. Объём оперативной памяти LPDDR5 может составлять 4, 8, 16 и 32 Гбайт, вместимость встроенного флеш-модуля eMMC — 32, 64 и 256 Гбайт (плюс карта microSD).

Одноплатный компьютер располагает слотами M.2 Key-M (PCIe 3.0 x4) для NVMe SSD, M.2 Key-E (PCIe 2.1 x1 и USB 2.0) для адаптера Wi-Fi/Bluetooth и M.2 Key-B (USB 2.0) для сотового модема 4G. Присутствует двухпортовый сетевой контроллер 2.5GbE на базе Realtek RTL8125BG. Для вывода изображения могут быть задействованы два выхода HDMI 2.1 (до 8Kp60 и 4Kp60), два интерфейса MIPI-DSI (по четыре линии; до 2560 × 1600 пикселей; 60 Гц) и разъём USB Type-C (DisplayPort 1.4; до 4Kp30). Присутствуют также вход HDMI 2.0 (до 4Kp60), один порт USB 3.0 Type-A и два порта USB 2.0 Type-A, два гнезда RJ45 для сетевых кабелей, аудиогнездо на 3,5 мм и 40-контактная колодка GPIO с поддержкой 28 × GPIO, 6 × UART, 1 × I2C, 2 × SPI, 8 × PWM, 2 × I2S.

Изделие имеет размеры 110 × 80 мм и весит 95 г (114,5 × 88,5 × 30 мм и 357 г вместе с металлическим корпусом). Диапазон рабочих температур простирается от 0 до +70 °C; возможно подключение вентилятора охлаждения. Питание (12 В / 4 A) подаётся через DC-коннектор. Говорится о совместимости с широким спектром программных платформ, включая FriendlyWrt 21.02/24.10, FriendlyCore 20.04, OpenMediaVault 8.0.6, Android 14 Tablet, Android 14 TV, Debian 11 Desktop — XFCE (X11), Debian 13 Core, Ubuntu 20.04 Desktop — LXQT (X11), Ubuntu 24.04 Desktop — GNOME (Wayland), Proxmox VE, Alpine-Linux и Buildroot Linux.

