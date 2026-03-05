Крошечный одноплатный компьютер NanoPi NEO3 Plus оснащён процессором Rockchip RK3528A

 
Ассортимент одноплатных компьютеров FriendlyElec пополнился миниатюрной моделью NanoPi NEO3 Plus, построенной на аппаратной платформе Rockchip. Для устройства доступны образы Debian 13, Ubuntu Core 24.04, OpenMediaVault NAS, Proxmox VE OS и FriendlyWrt 24.10/23.05.

Изделие имеет размеры всего 48 × 48 мм. Установлен процессор RK3528A, который объединяет четыре вычислительных ядра Arm Cortex-A53 с тактовой частотой до 2 ГГц и графический ускоритель Mali-450 с поддержкой OpenGL ES1.1/ES2.0 и OpenVG 1.1. Возможно декодирование видеоматериалов в форматах 4K H265/H264 со скоростью 60 к/с. Видеовыхода нет. Объём оперативной памяти LPDDR4 составляет 1 Гбайт.

ОС может быть загружена с карты microSD. Опционально для одноплатного компьютера предлагается интегрированный модуль eMMC вместимостью 64 или 256 Гбайт. Присутствуют сетевой порт 1GbE (RJ45), по одному разъёму USB 3.0 Type-A и USB 2.0 Type-C, а также 26-контактная колодка GPIO (I2C, UART, SPI, I2S, GPIO). Имеются коннекторы для вывода аудиосигнала и подключения вентилятора охлаждения. Питание (5 В / 2 A) подаётся через порт USB Type-C или разъём GPIO.

Для новинки доступен корпус с габаритами 54 × 52,5 × 25 мм и массой 87,2 г. Диапазон рабочих температур простирается от 0 до +80 °C. Говорится о совместимости с ассистентами OpenClaw/Nanobot на базе ИИ. Изделие NanoPi NEO3 Plus предлагается для заказа по цене $24. За корпус придётся доплатить $8, тогда как дополнительный модуль eMMC на 64 и 256 Гбайт обойдётся в $23 и $61 соответственно.

