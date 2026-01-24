Одноплатный компьютер Arduino UNO Q вышел в версии с 4 Гбайт ОЗУ за $59

Участники проекта Arduino, приобретённого компанией Qualcomm в октябре 2025 года, сообщили о доступности одноплатного компьютера UNO Q в модификации с 4 Гбайт оперативной памяти. Это вдвое больше по сравнению с ранее предлагавшейся версией изделия.

Устройство Arduino UNO Q, напомним, дебютировало осенью прошлого года. Оно оснащено процессором Qualcomm Dragonwing QRB2210 с четырьмя ядрами Arm Cortex-A53 (2 ГГц), а также микроконтроллером реального времени STMicro STM32U585 с ядром Arm Cortex-M33 (160 МГц). Присутствует графический ускоритель Adreno 702 GPU (845 МГц) с поддержкой OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0. Есть адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C, интерфейсы I2C, I3C, SPI, CAN, UART, PSSI и GPIO.

С момента анонса покупателям предлагалась версия Arduino UNO Q с 2 Гбайт ОЗУ и флеш-модулем eMMC вместимостью 16 Гбайт. Новый вариант одноплатного компьютера, помимо 4 Гбайт RAM, получил накопитель на 32 Гбайт. Это позволяет реализовывать проекты, более требовательные к аппаратным ресурсам. В частности, как отмечает Arduino, могут применяться более сложные модели ИИ и алгоритмы машинного обучения для реализации функций компьютерного зрения и обработки аудиоинформации.

Изделие имеет размеры 68,58 × 53,34 мм. Питание (5 В) подаётся через коннектор USB Type-C. Модель Arduino UNO Q с 4 Гбайт памяти доступна для заказа по цене $59 против $44 у младшей модификации. Приобрести устройство можно через магазины RS Components, Farnell, DigiKey, Mouser и Robu.in, а также у других авторизованных дистрибьюторов и реселлеров.

