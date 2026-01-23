Чип Qualcomm и модуль 5G: одноплатный компьютер Advantech MIO-5355 ориентирован на ИИ-задачи на периферии

Компания Advantech анонсировала индустриальный одноплатный компьютер MIO-5355, выполненный в 3,5″ форм-факторе на аппаратной платформе Qualcomm. Устройство предназначено для решения различных ИИ-задач на периферии, в том числе в суровых условиях эксплуатации — при температурах от -20 до +70 °C.

Новинка доступна в двух модификациях. Старшая версия несет на борту процессор Qualcomm DragonWing QCS6490 с восемью ядрами Kryo 670 в конфигурации 1 × Gold Plus (Cortex-A78) с частотой 2,7 ГГц, 3 × Gold (Cortex-A78) с частотой 2,4 ГГц и 4 × Silver (Cortex-A55) с частотой до 1,9 ГГц. В состав чипа входит графический ускоритель Adreno 643 (812 МГц) с поддержкой Open GL ES 3.2, Open CL 2.0, Vulkan 1.x, DX FL 12. Встроенный VPU-блок Adreno 633 обеспечивает возможность декодирования материалов 4K60 H.264/H.265/VP9 и кодирования 4K30 H.264/H.265. Кроме того, имеется ИИ-движок Qualcomm AI Engine шестого поколения с производительностью до 12,3 TOPS.

Менее мощная версия получила процессор Qualcomm DragonWing QCS5430 с шестью ядрами Kryo 670 в виде связки 2 × Gold Plus (Cortex-A78) с частотой до 2,1 ГГц и 4 × Silver (Cortex-A55) с частотой до 1,8 ГГц. Графический ускоритель Adreno 642L (812 МГц) обладает поддержкой OpenGL ES 3.2, DirectX FL 12, OpenCL 2.0 и Vulkan. Модуль VPU Adreno 642L способен декодировать материалы 4K60 H.264/H.265/VP9 и кодировать 4K30 H.264/H.265. Быстродействие на операциях ИИ составляет до 3,5 TOPS.

Объём оперативной памяти LPDDR5 в обоих вариантах равен 8 Гбайт. Возможна установка флеш-модуля UFS или eMMC вместимостью до 128 Гбайт, NVMe SSD формата M.2 2280 и карты microSD. Есть двухпортовый сетевой контроллер 1GbE на основе Realtek RTL8211FS. Опционально могут быть добавлены комбинированный адаптер Wi-Fi/Bluetooth (модуль M.2 E-Key) и модем 5G/4G (M.2 B-Key плюс слот Nano-SIM).

Допускается вывод изображения одновременно на два монитора через интерфейсы HDMI 2.0 (до 4К; 60 Гц) и LVDS (1920 × 1080 пикселей) или eDP 1.4. Предусмотрены по два порта USB 3.0 Type-A и USB 2.0 Type-A, два гнезда RJ45 для сетевых кабелей, аудиогнездо на 3,5 мм (кодек Realtek ALC5682I), два интерфейса камер MIPI-CSI (по 4 линии). Через разъёмы на плате можно задействовать по два последовательных порта RS-232/422/485 и RS-232, а также по два порта USB 3.0 и USB 2.0. Габариты составляют 146 × 102 мм, масса — 128 г (без радиатора охлаждения). Питание подаётся через ATX-коннектор. Заявлена совместимость с Windows 11 IoT Enterprise, Ubuntu 24.04 LTS и Yocto Linux.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: