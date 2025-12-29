От -40 до +85 °C: GigaIPC представила одноплатные компьютеры на базе Intel Amston Lake

Компания GigaIPC, подразделение Gigabyte, выпустила одноплатные компьютеры PICO-x7433REAT и QBiP-x7433REAT для промышленной сферы. Новинки могут применяться для создания систем автоматизации, периферийных устройств с ИИ-функциями, платформ мониторинга и пр.

Изделия выполнены на процессоре Intel Atom x7433RE поколения Amston Lake. Чип объединяет четыре ядра с тактовой частотой до 3,4 ГГц и ускоритель Intel UHD Graphics с частотой 1 ГГц. Имеется один слот DDR5-4800 для модуля SO-DIMM ёмкостью до 16 Гбайт.

Одноплатный компьютер PICO-x7433REAT выполнен в формате Pico-ITX с размерами 100 × 72 мм. Предусмотрены коннектор M.2 2280 M-Key (PCIe 3.0 x2) для SSD и M.2 2230 E-Key (PCIe x1, USB 2.0) для адаптера Wi-Fi/Bluetooth. В оснащение входит двухпортовый сетевой контроллер 1GbE (Realtek RTL8111H). Есть по одному порту USB 3.2 Gen1 и USB 3.2 Gen2, два гнезда RJ45. Изображение может выводиться одновременно на два дисплея через интерфейсы HDMI 2.0 (4096 × 2160@60) и LVDS (1920 × 1200@60). Через разъёмы на плате могут быть задействованы два порта USB 2.0 и последовательный порт (RS-232/422/485).

Версия QBiP-x7433REAT получила 3,5″ исполнение с габаритами 146 × 101,7 мм. Устройство оснащено коннекторами M.2 2280 M-Key (PCIe 3.0 x2) и M.2 2230 E-Key, полноразмерным слотом Mini PCIe (плюс разъём для SIM-карты), портом SATA-3 для накопителя, звуковым кодеком Realtek ALC897, двухпортовым контроллером 2.5GbE (Intel I225V). Возможен вывод изображения на три монитора через два интерфейса HDMI 2.0 и один LVDS. Присутствуют по два порта USB 3.2 Gen2 и USB 2.0, два гнезда RJ45, аудиогнездо на 3,5 мм. Через коннекторы на плате можно использовать ещё два порта USB 2.0 и четыре последовательных порта.

Обе новинки получили модуль TPM 2.0 (Infineon SLB9670VQ2.0). Диапазон рабочих температур простирается от -40 до +85 °C. Говорится о совместимости с Windows 10/11.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: