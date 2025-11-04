От -40 до +70 °C: MSI выпустила одноплатный Pico-ITX-компьютер MS-CF16 V3.0 для экстремальных условий

Компания MSI IPC анонсировала одноплатный компьютер MS-CF16 V3.0, предназначенный для использования в неблагоприятных условиях. Новинка подходит для построения систем промышленной автоматизации, периферийного оборудования, автомобильных вычислительных комплексов и пр.

В зависимости от модификации устройство комплектуется чипом Intel Processor N97 поколения Alder Lake-N (до 3,6 ГГц; 12 Вт), Atom X7433RE семейства Amston Lake (до 3,4 ГГц; 9 Вт) или Processor N150 серии Twin Lake-N (до 3,6 ГГц; 6 Вт). Все эти изделия содержат четыре вычислительных ядра (четыре потока) и графический ускоритель Intel HD Graphics.

Одноплатный компьютер поддерживает до 16 Гбайт LPDDR5-4800. Есть порт SATA 3.0 для накопителя, коннектор М.2 E key 2230 (PCIe x1 + USB 2.0) для адаптера Wi-Fi / Bluetooth и разъём М.2 B key 2242/3042 (PCIe x1/SATA 3.0 + USB 3.2 Gen 2 + USB 2.0) для сотового модема. В оснащение входят сетевые контроллеры 2.5GbE и 1GbE, звуковой кодек Realtek ALC897, IO-чип Fintek F81966AB-I и ТРМ-контроллер Infineon SLB 9672VU2.0 (SLB 9672XU2.0 у варианта с процессором Amston Lake).

Новинка допускает вывод изображения одновременно на два дисплея через интерфейсы HDMI (до 3840 × 2160 пикселей; 30 Гц) и eDP / LVDS (до 1920 × 1200 точек; 60 Гц). Предусмотрены два гнезда RJ45 для сетевых кабелей и два порта USB 3.2. Через разъёмы на плате могут быть задействованы два последовательных порта (RS-232/422/485) и два порта USB 2.0.

Модель MS-CF16 V3.0 выполнена в форм-факторе Pico-ITX с размерами 101 × 73 мм. Диапазон рабочих температур простирается от -10 до +60 °C (от -40 до +70 °C у модификации на основе Amston Lake). Питание подаётся через DC-разъём (12 В). Обеспечивается совместимость с Windows 11 IoT Enterprise 24H2 LTSC и Linux.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: