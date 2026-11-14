Silicon Motion представила контроллер для корпоративных SSD с интерфейсом PCIe 6.0

 
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Компания Silicon Motion Technology представила передовые контроллеры, предназначенные для создания SSD корпоративного класса, включая накопители для ИИ-платформ.

В частности, анонсировано решение SM8466, о подготовке которого сообщалось ещё в начале 2025 года. Изделие обеспечивает поддержку интерфейса PCIe 6.0. Заявленная устоявшаяся пропускная способность достигает 28 Гбайт/с. Показатель IOPS — до 7 млн. Контроллер позволяет создавать SSD вместимостью до 512 Тбайт для ресурсоёмких приложений, включая НРС-задачи и нагрузки ИИ.

Кроме того, представлена эталонная платформа с контроллером MonTitan SM8366 для работы с KV-кешем и агентным ИИ. Решение обеспечивает поддержку PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0a и OCP 2.0, памяти TLC и QLC NAND, а также различных форм-факторов, включая U.2, E1.S, E3.S и E1.L. Вместимость накопителей может составлять до 256 Тбайт. Благодаря запатентованной технологии Silicon Motion PerformaShape QoS Engine обеспечиваются низкая задержка и предсказуемая производительность в нагруженных ИИ-инфраструктурах.

Источник изображения: Silicon Motion

Источник изображения: Silicon Motion

Наконец, демонстрируется энергоэффективный контроллер SM8388 для Nearline SSD большой вместимости с интерфейсом PCIe 5.0. Изделие, как отмечает разработчик, предлагает оптимальный баланс между производительностью, энергопотреблением и общей стоимостью владения для площадок гиперскейлеров и инфраструктур ИИ.

Помимо этого, Silicon Motion представила загрузочные SSD с чипами DRAM и без. В первом случае возможны исполнения M.2 2280 и E1.S с интерфейсом PCIe 5.0. Вместимость варьируется от 480 Гбайт до 3,84 Тбайт, скорость последовательного чтения достигает 14 Гбайт/с. Решения без DRAM доступны в исполнениях M.2 и BGA.

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